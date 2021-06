La pubblicità di mezzo secolo fa e passa della Mira Lanza del pulcino nero ”Calimero” che finiva nel mastello dell’Olandesina tornando bianco e immacolato, con i riferimenti alle ingiustizie e alla sporcizia, torna bene per ripetere ancora una volta il tanto tempo perso in diatribe, spesso inutili, sul recupero dei siti rupestri e sulla loro gestione. Senza volontà e senso di beni di pubblicità utilità ( i beni comuni, con il retroterra da sponde diverse sono altro…) non si va da nessuna parte.



Antonio Serravezza che con il gruppo di ”Sei di Matera se…” apprezza nelle escursioni le potenzialità del patrimonio che abbiamo dimentica quali siano le problematiche che finora non hanno portato al recupero e alla gestione di quei siti. Cita La Vaglia, che ha quote di proprietà pubblica e privata, che conosciamo benissimo insieme ai vari tentativi di risolvere la questione e di favorirne restauro e valorizzazione ma in maniera esemplare. Con un Codice di Pratica che esiste o come è stato fatto per la Cripta del Peccato Originale, nota come la Cappella Sistina del Rupestre. Nulla a che fare con quanto accaduto per le devastazioni di Murgia Timone, che hanno attenuato la appetibilità anche per le produzioni scenografiche. Quanto ascoltato nel corso della conferenza stampa conclusiva della fiction rai ” Imma Tataranni 2” deve far riflettere non poco quanti si baloccano, con tanta mediocrità, che Matera si vende da sè….ma le cicatrici e le forzature restano. Per cui non meravigliamoci se la vicina Gravina di Puglia, con il suo rupestre e il Ponte Romano, rimasti integri senza passerelle, osservatori, trincee sbancate dalla ruspa e bande larghe da mettere in rete e, chissà,con il progetto (da realizzare) con l’obsoleto ”5G” (siamo già al 6 al 7), potrebbe soffiarci location per altri film. Paradossale. Ma è così.. E il nodo della manutenzione ordinaria , è quello che serve, di siti rupestri, masserie, jazzi, cisterne e via elencando, insieme alla gestione pur nel rispetto delle legittime aspirazioni di privati di valorizzare i luoghi, sono un serio problema di fruizione che continua a essere sottovalutato. Il turismo, e lo diciamo agli imbonitori della sostenibilità cartacea e on line, si costruisce su progettualità, credibilità e concorrenza. Siamo alle Solite Antonio ….



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA



La bella notizia della scoperta della chiesa di Sant’Eustachio rinvenuta a Porta Pistola durante i lavori per realizzare un parcheggio è rimbalzata con gioia in tutta la città.

E’ piaciuto molto l’interessamento immediato del Sindaco che è riuscito a bloccare i lavori e a mettere in sicurezza il sito che presenta, sulle pareti affiorate, degli affreschi che dovranno essere ripuliti per renderli successivamente fruibili per tutti i visitatori.

Mi è piaciuto molto come sia stato circoscritto lo scavo in questione e ricoperto con una copertura che lo protegga dalle intemperie.



Con l’occasione vorrei portare a conoscenza del Sindaco che c’è un grande sito storico importantissimo per Matera che merita lo stesso trattamento. Si tratta della chiesa rupestre della Madonna della Vaglia, la cui importanza storica per la nostra città è immensa. Si tratta della chiesa rupestre più grande del comprensorio della Murgia materana, ricca di affreschi e segni del passaggio di popoli di ogni religione del Mediterraneo. Purtroppo è stata chiusa al culto da circa trecento anni e necessita di immediati interventi per non far scomparire ciò di meraviglioso è rimasto.

Nell’immediato sarebbe necessario ricoprire, tutta la struttura di circa seicento metri quadrati, così come è stato fatto per lo scavo di porta Pistola.



Infatti, la parte superiore della chiesa, in origine una grande grotta, era adibita come aia dove i contadini ammassavano il grano e attraverso un foro lo riversano giù per immagazzinarlo. Sono molto evidenti ancora i binari scavati nel tufo dalle ruote dei carri. Purtroppo con il passare dei secoli l’acqua è riuscita ad infiltrarsi rovinando la maggior parte degli affreschi. Purtroppo il tempo ha fatto il suo percorso e sono certo che se il nostro nuovo Sindaco, che io invito con una guida specializzata, trovasse il tempo per conoscere di persona questo tesoro di proprietà del Comune capirebbe quale sia il valore di Santa Maria della Vaglia. Apriamola alla comunità e ai turisti è un valore aggiunto al nostro grande patrimonio.