“Quavodd i cavallir brunds fozz alla fest d la Bbrin…” Cavallo e cavaliere brindisi faccio alla festa della Bruna”. Ce lo auguriamo in tanti, dopo due anni di attesa e un 2022 che porta tre ”2” beneaguranti per la festa del 2 luglio di quest’ anno. Nulla di certo, ma le limitazioni della pandemia, da virus a corona, via via si stanno riducendo. E poi ci sono le vaccinazioni, che hanno funzionato. Ad aprire porta, portone e portale web ci ha pensato ancora una volta il tg 2 luglio di Ergghiò, https://fb.watch/bpW529E04-/ , nonostante il solito tirapiede che continua a ripetere ” Cuss’onn la ”Bbrin nan so’ ffè”, con una dotta ricostruzione storica su presenza e costumi dei cavalieri nei secoli e una bella interessante intervista al generale dei cavalieri Angelo Raffaele Tataranni.



Due ”perle” introdotte dalla doppia conduzione, senza sottotitoli per i non udenti, di due giornalisti da equitazione ,per via di una traduzione simultanea, dal dialetto materano all’italiano, con il sottofondo del ronzio da ”zamredd” (da zanzara). La messa in onda dei servizi evita che finisca ” a cup’r” a botte o che volasse la classica ”staffell’ o pantofola…



Ma non la pigliamo a risate. La Festa è un evento serio. E quale migliore introduzione alla storia del 2 luglio con la dotta esposizione, supportata da figure e figurine, del professor Zafaraun ( o Zaraffaun ?) su come sia nato il corpo del cavalieri. Le carte cantano e riferiscono del primo generale, Paolo Colonna, che nel 1698 guidò in maniera esemplare la prima cavalcata. Quanto ai costumi, come si dice a Matera, ce n’erano di diverse fogge e con i cavalieri armati ora di fucili, ora di sciabole, spade e quanto al nome lo si deve accostare ai ”corazzieri”. La curozz? Si perchè tra colori e portamento i cavalieri dovevano dare spettacolo, con tanto di musicisti al seguito e fuochi d’artificio durante la sfilata.



‘ Sit capit? Sit capit” dice il professor Zafaraun, prima di passare la linea ai conduttori, convinti che da casa non li segua ” Niscin” Nessuno, tranne il solito menagramo che a telefono ripete ” Non perdete tempo, tanto la Bbrin cuss’onn nan soì ffè”. L’intervista al generale Angelo Raffaele Tataranni, che da 53 anni e Madonna partecipa alla festa montando a cavallo, riporta tutto nel clima giusto.



” Ero criatir, bambino- ricorda il generale- e ricordo che andavo a vedere la vestizione, passando dal Sasso Caveoso al Barisano. Nel 1968 partecipai alla Festa come cavaliere, Nel 1974 fui primo cavaliere, porta vessillo, dal 1992 al 1997 vicegenerale e nel 1998 divenni generale” . E qui il racconto del giorno più lungo per un generale comincia con il ‘non prendere sonno’, la cura del cavallo , poi la vestizione sotto la paziente e attenta cura della consorte , perchè tutto sia a posto. Mantello, guanti e quell’elmo piumato, realizzato 45 anni fa dall’artigiano Giovanni ” Pagghion” Jacovone. Poi in cattedrale, con i cavalieri, per la Messa, la processione di mezzogiorno in cattedrale fino al rione Piccianello, dove viene portata la Madonna. Pausa a mezzogiorno con l’immancabile tortiera di pasta al forno e l’arrosto. Non c’è tempo per riposare che ci si prepara per la processione serale con la Madonna sul carro trionfale, fino a in cattedrale per i tradizionali tre giri. Poi il ritorno in piazza Vittorio Veneto con il carro scortato da cavalieri e dagli Angeli del Carro, fino all’assalto e allo strappo.



A Tataranni i ricordi non mancano, come quando tra il 1986 e il 1987, il corpo dei Cavalieri subì una frattura e la creazione di due squadre: una guidata dal generale in carica Leonardo Rinaldelli e l’altra da Pietro Cappiello. Fu la paziente opera ”conciliatrice” di monsignor Ennio Appignanesi a ricomporre la cosa e Leonardo Rinaldelli, tornò a essere generale.Pagine del passato che hanno segnato l’evoluzione della festa, passata da una dimensione e partecipazione a misura di fedeli, cavalli e cavaliere, a quella di oggi dove la priorità è la sicurezza. ” Oggi – ha commentato Tataranni- la sicurezza è al primo posto, poi viene la Festa. I tempi sono cambiati e per il cavaliere ci sono tanti adempimenti. Resta sempre l’adrenalina per quel giorno. Ho tanta passione che dura da 53 anni. Ne farei altrettanti…” Tataranni pronto a montare a cavallo, mentre scorrono i titoli di coda e un cavallo al centro della pista attende che il generale indosso l’elmo piumato. Pronti?



Per vedere il notiziario andate a cavallo, naturalmente, all’indirizzo https://fb.watch/bpW529E04-/ Buona Visione