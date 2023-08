Si tinge di azzurro ”L’altra me” di Anna Terlimbacco

Così pare… a giudicare dallo sfondo azzurro e dalla cornice arabeggiante della locandina che annuncia l’appuntamento estivo, per il 16 agosto, nel Castello di Miglionico ( Matera) dello spettacolo- incontro ”Un’altra me” della poetessa, musicista e altro ancora Anna Terlimbacco. Un evento atteso, preparato con la consueta cura e passione da Anna che – come è sua abitudine- non si sbilancia più di tanto per descrivere cosa accadrà quella sera. Ed è giusto creare un clima di sorpresa. C’è naturalmente il filo azzurro ( il rosso lo lasciamo al cuore) di un viaggio che va oltre la riserva di San Giuliano e il fiume Basento e approda oltre oceano e ritorno sui passi de tango argentino , che coinvolgono sogni, passioni, attese e “quel che non ti aspetti o non te lo aspetti più …in un giorno qualunque” come scrive Anna. Sul cosa? chi? segreto assoluto, ma pronto a venire fuori in un ventaglio di colori, parole, note sul pentagramma di quell’altra parte di Anna, che parla di sè…

un’altra me locandina

UN’ALTRA ME, CON ANNA TERLIMBACCO,16 AGOSTO 2023 ORE 21:30, MIGLIONICO.

Tutto comincia quasi sempre in un giorno qualunque, quando meno te lo aspetti, o quando non te lo aspetti più, proprio da lì comincia il viaggio, la scoperta e la meraviglia per la vita che sa sedurre, sorprendere, bidonare e ripagare offrendo chiavi di lettura mai contemplate prima, angolazioni e scatti dell’esistenza che fanno riflettere, rinascere e continuare in cerca di un altro giorno qualunque.

Tra già detto e non detto e ridetto, ricordi e novità, un viaggio insieme ad Anna in canto, tango , musica o parole tra le sfumature suoni, colori e passioni dell’artista.

Saranno con lei Matteo Ruggiero alle chitarre, Maurizio Pignatelli e Pasquale Priore al pianoforte, Giuseppe Carlucci alle percussioni e con la partecipazione del maestro di tango Franco Aresta.

Non mancate il 16 agosto a Miglionico ore 21:30, Corte del Castello del Malconsiglio.

Ingresso libero



