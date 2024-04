Si rafforza la rete culturale del Gezziamoci con il marchio IJT

Dall’annuncio alla firma alla fase operativa sulle note e sui percorsi del jazz. E’ quanto hanno fatto i soci di ieri e di oggi con il Manifesto della cultura a Indicazione Jazzistica Tipica, che hanno sottoscritto un documento dalle mille potenzialità. A farlo i componenti della Rete Culturale Gezziamoci, costituita, nel febbraio 2023, dall’Onyx Jazz Club di Matera, insieme ai comuni di Accettura, Acerenza, Aliano, Avigliano, Chiaromonte, Genzano di Lucania, Grottole, Irsina, Latronico, Maratea, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Oppido Lucano, Policoro, Rionero in Vulture, San Severino Lucano, Sasso di Castalda, la Provincia di Matera e la CNA Basilicata. Da qui il Manifesto della Cultura a Indicazione Jazzistica Tipica, discusso a Oppido Lucano, e poi presentato alla Fondazione Le Monacelle

.”È un gesto concreto, operativo- ha detto il presidente dell’Onyx Jazz club, Luigi Esposito- per dare un segnale positivo alla comunità lucana e rinnovare l’impegno a investire sulle realtà locali attraverso la cultura e la valorizzazione delle risorse tangibili e intangibili del territorio. Si intende favorire la strutturazione di politiche di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, politiche di produzione culturale (editoria, cinema, teatro, televisione, radio, etc.), da coordinare con le politiche di territorio (enogastronomia, artigianato, design, etc)” . E ora il programma…

La Rete Culturale Gezziamoci Basilicata

promuove

Il Manifesto della Cultura I.J.T.

a Indicazione Jazzistica Tipica

1. Valori e principi

Il Jazz, nella sua specifica

accezione di musica popolare ma

anche raffinata e colta, è l’idea di

cultura che vogliamo promuovere: il

Jazz quale tradizione americana ed

europea, il Jazz quale strumento di

riscatto, prima, e di dialogo, poi, tra

popoli, il Jazz quale collante di una

cultura che sa prendersi cura del

patrimonio materiale e immateriale

di ogni territorio, dei suoi musei,

dei monumenti, dei siti storici e

artistici, valorizzando le filiere

culturali e creative presenti in ogni

comunità, grande o piccola che sia.

Adottando il Manifesto della

Cultura IJT si intende favorire la

strutturazione di politiche di

conservazione e valorizzazione del

patrimonio culturale, politiche di

produzione culturale (editoria,

cinema, teatro, televisione, radio,

etc.), da coordinare con le politiche

di territorio (enogastronomia,

artigianato, design, etc).

2. La Rete Culturale

Gezziamoci

L’APS Onyx Jazz Club E.T.S. nasce a

Matera come associazione

culturale nel 1985 con lo scopo di

promuovere la diffusione della

musica Jazz sul territorio lucano;

dal 1987 organizza Gezziamoci, il

Jazz Festival della Basilicata, una

realtà consolidata che sperimenta

da sempre il connubio tra

l’esperienza della musica e

l’identità dei luoghi, realizzando,

parallelamente ai concerti con

grandi nomi internazionali,

produzioni originali che intrecciano

le diverse sensibilità artistiche,

facendo dialogare le generazioni e

valorizzando i talenti emergenti. La

Rete Culturale Gezziamoci si è

costituita nel febbraio 2023,

attraverso l’adesione di soggetti

pubblici e privati – Protocollo

d’intesa per la creazione della Rete

Culturale Gezziamoci (allegato n.1) -,

con l’intento di promuovere lo

sviluppo delle realtà locali

attraverso la cultura e con progetti

condivisi di valorizzazione delle

risorse tangibili e intangibili del

territorio.

La Rete, con il coordinamento di

Onyx Jazz Club, organizza

all’interno del Festival Gezziamoci e

su base regionale, concerti,

laboratori, degustazioni, trekking

urbano, letture condivise, residenze

artistiche, attività formative e altre

azioni destinate alla crescita

culturale delle comunità lucane.

3. Il Marchio IJT

L’IJT – Indicazione Jazzistica Tipica

– è un marchio proposto

dall’associazione Onyx Jazz Club e

assegnato dalla Rete Culturale

Gezziamoci alle iniziative e alle

produzioni artistiche promosse da

istituzioni, organizzazioni e

cittadini, se destinate alla

diffusione della musica di qualità,

alla riscoperta di luoghi e spazi del

territorio, alla valorizzazione dei

talenti artistici, con particolare

attenzione ai giovani lucani: in

estrema sintesi, un bollino di

qualità per la cultura jazzistica e

tipica.

4. Le parole chiave della

Cultura IJT

Il Manifesto della Cultura IJT

adotta PACTA, le cinque parole

chiave della Rete Culturale

Gezziamoci, che sono:

Promuovere, ossia

● diffondere i valori della

cultura e della musica jazz,

delle musiche ad essa affini e

delle realtà musicali italiani;

● valorizzare il territorio

nell’insieme delle sue

peculiarità ambientali,

storiche e culturali;

● custodire e tramandare il

patrimonio identitario

materiale e immateriale;

Aggregare, ossia

● stimolare occasioni di

confronto e coesione

territoriale;

● rafforzare la sinergia tra

soggetti pubblici e privati;

● incoraggiare la

partecipazione attiva dei

cittadini;

● favorire il dialogo e la

collaborazione tra istituzioni,

organizzazioni e cittadini, tra

realtà culturali, operatori di

settore, musicisti e media.

Condividere, ossia

● ritrovarsi, essere comunità;

● favorire la trasmissione dei

saperi e il dialogo

intergenerazionale;

● scambiare contenuti,

competenze, esperienze,

buone pratiche;

● consolidare l’adozione di

codici deontologici tra

operatori.

Tutelare, ossia

● supportare i talenti artistici,

offrendo, in particolare ai

giovani, opportunità di

crescita professionale;

● sostenere le filiere creative

locali, ricercando sempre un

dialogo tra la tradizione e

l’innovazione;

● incentivare processi di

contaminazione attraverso

l’incontro tra diversi

linguaggi artistici.

Agire, ossia

● mettere in campo azioni

concrete per lo sviluppo del

territorio;

● adottare buone pratiche per

la sostenibilità;

● produrre nuove opere

musicali e progetti culturali,

innovativi e multidisciplinari;

● favorire interscambi culturali

tra artisti locali, nazionali e

internazionali, valorizzando i

giovani e le

● tradizioni formali e orali dei

luoghi.

5. L’IJT Lab

La Rete Culturale Gezziamoci si

articola in IJT Lab, presìdi della

cultura a indicazione jazzistica

tipica; l’IJT Lab può essere

promosso da amministrazioni,

associazioni, gruppi informali di

appassionati, persone singole che

abbiano aderito ai principi, ai

valori e alle finalità del presente

Manifesto.

L’IJT Lab:

● realizza progetti culturali

secondo gli standard

adottati dalla Rete Culturale

Gezziamoci;

● promuove la diffusione della

cultura musicale attraverso

azioni formative rivolte in

particolare ai giovani, quali

Guide all’ascolto, Percorsi di

formazione musicale,

Masterclass e attività

analoghe;

● opera in piena autonomia,

favorendo il coinvolgimento

delle comunità e stimolando

nei cittadini una

partecipazione attiva.

6. Gezziamoci Twinning

La Rete Culturale Gezziamoci è

basata su un gemellaggio corale,

finalizzato a un esercizio di cultura

agita e a più voci. Attraverso uno

scambio alla pari, è facile

condividere idee ed esperienze,

confrontarsi su valori comuni,

scoprire potenziali collaborazioni,

progettare peculiari modalità

organizzative.

È questo il mood che rende da tanti

anni così speciale il Festival

Gezziamoci.

7. Le formule del Gezziamoci

Ogni IJT Lab può aderire,

promuovere e organizzare una o

più delle seguenti formule del

Gezziamoci:

● Le stagioni del Gezziamoci;

● I concerti del Gezziamoci;

● Gli eventi del Gezziamoci;

● Le Residenze del Gezziamoci;

● Gezziamoci dal balcone;

● Gezziamoci a casa;

● Le passeggiate del

Gezziamoci.

Ogni IJT Lab può proporre alla

Rete del Gezziamoci formule

innovative ed integrative, in linea

con finalità e obiettivi del presente

Manifesto.



8. Il Gezziamoci Board

Allo scopo di monitorare e valutare

l’attuazione del presente Manifesto,

è costituito il Gezziamoci Board,

tavolo di coordinamento composto

da cinque rappresentanti, così

articolato:

● un esperto senior di politiche

culturali, individuato da Onyx

Jazz Club, con funzioni di

Presidente;

● due soci dell’APS Onyx Jazz

Club ETS;

● due rappresentanti della

Rete, uno individuato dalle

amministrazioni pubbliche e

l’altro dai soggetti privati

aderenti.

9. Gezziamoci Takes the

Green

La Rete Culturale Gezziamoci

aderisce agli obiettivi della Rete

Jazz Takes the Green (allegato n.2),

impegnandosi a:

● sensibilizzare istituzioni,

organizzazione e cittadini sui

temi ambientali;

● valorizzare i luoghi e gli spazi

pubblici delle città e

dei paesi della Basilicata, in

coerenza con i 17 Obiettivi

dell’Agenda 2030 per lo

sviluppo sostenibile;

● adottare i CAM per Eventi –

Criteri Ambientali Minimi –

indicati dal Piano d’Azione

Nazionale sul Green Public

Procurement.

10. Gezziamoci in I-Jazz

La Rete Culturale Gezziamoci, nella

sua programmazione, si ispira al

Codice Etico dell’Associazione

I-Jazz (allegato n.3), cui aderisce

Onyx Jazz Club, rispettando i

principi di legalità, di trasparenza e

correttezza, di contrasto a ogni

forma di discriminazione, e

promuovendo, altresì, la centralità

delle persone e del loro sapere, e la

cultura della responsabilità, della

solidarietà e del dialogo.

Come aderire:

Se sei un’amministrazione,

un’organizzazione profit o non

profit, un’associazione, un gruppo

informale di cittadini, puoi aderire

alla Rete Culturale Gezziamoci e/o

costituire un IJT Lab, scrivendo a

info@onyxjazzclub.it

Il modulo di adesione (allegato n.4)

va compilato inserendo:

● una presentazione del

candidato, delle attività

culturali promosse,

corredata da ogni

informazione utile

all’adesione;

● l’accettazione del decalogo

del Manifesto della Cultura

IJT;

● la/e formula/e del

Gezziamoci preferite.

Basilicata, marzo 2024