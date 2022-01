Una considerazione e una richiesta emblematica, che viene dalla riflessioni ”senza peli sulla lingua” della presidente della “Fondazione Elisa Springer ” Francesca Lopane nella giornata della memoria. E non è la prima volta che lo fa, visto che superficialità, ipocrisia, negazionismo, revisionismi e i tanti ”ismi” legati agli opportunismi” si insinuano in quel contesto di anelli deboli che non ha fatto i conti ”definitivamente” con la storia. E allora, rivolgendosi sopratutto ai giovani, che non hanno avuto la fortuna di ascoltare la viva voce di quanti come Elisa Springer, cittadina onoraria di Matera, hanno avuto la fortuna di ritornare, ricordare e descrivere angherie, deportazioni, perdità di dignità con lo scudo delle leggi razziali. Già il razzismo, che si affaccia periodicamente sulle sponde di paesi in guerra, civili o di una Europa (spaccata) che dovrebbe accogliere, includere. Francesca Lopane cita le parole di Moni Ovadia ( che abbiamo avuto ospite a Matera nel percorso di capitale europea della cultura 2019).” Come ha scritto Moni Ovadia, chi sa porre domande- dice la presidente della Fondazione Springer- apre alla produzione di senso, apre al futuro, dà alle generazioni a venire la possibilità di intervenire, di esistere.Questo può accadere solo cominciando dal principio, dagli interrogativi grandi che la storia e la memoria di essa ci pongono in quanto base imprescindibile di quello che siamo. Il mio augurio per tutti i ragazzi del mondo è quello dunque di riuscire a fare domande giuste, quelle che meglio ci possano aiutare ad aprire nuovi orizzonti, partendo proprio da quelli che pretendiamo aver già chiuso e che invece si ripresentano costantemente in tutta la loro forza”. Il resto lo troverete nel lungo contributo che segue

Giornata della Memoria 2022

IL FUTURO DELLA MEMORIA

Oggi giornata della memoria, mi offre una meravigliosa occasione per dire alcune cose che ritengo essenziali e che sono il frutto di una riflessione durata alcuni anni, che auspico mi abbia condotto ad una sintesi.

Dicevamo: oggi è il giorno della memoria. Oggi tutte le istituzioni si sono recate nei luoghi simbolo della Shoah. Hanno “celebrato la sua memoria, hanno detto: <>; si sono battute il petto ed hanno esaltato la fulgida luce della democrazia nata o risorta dalle ceneri dello sterminio della seconda guerra Mondiale.

Quando fu istituita questa giornata mi riempì di speranza: Elisa era ancora viva, lei non era stata liberata in quel 27 Gennaio 1945 ad Auschwitz (anche se c’era stata a lungo), ma non aveva importanza, ed aveva gioito insieme a me per questa presa di coscienza e per il “mea culpa” internazionale.

Poi però mi è sorto un dubbio: Elisa non c’è più e con lei se ne sono ormai andati quasi tutti i testimoni diretti di quella tragedia.

Però la celebrazione resta.

Ed è qui che il mio dubbio comincia a dipanarsi: la celebrazione corre il rischio di tutte le celebrazioni, quello cioè di essere i momenti sterili; meccaniche, quanto generiche affermazioni: <> e così via.

Tutti, di ogni colore e posizione, si cospargono il capo di cenere, dando l’impressione che tutto sia sopito, e che la concordia su questo argomento regni sovrana, perché frutto di una intensa quanto profonda presa di coscienza, dei significati che lo sterminio ha avuto, non soltanto in virtù di generiche considerazioni umanitarie, ma anche e soprattutto politiche.

Mi permetto di dire che così non è.

Nulla, ripeto nulla di quanto è successo in quegli anni è stato sedato da una corretta rielaborazione interna dei paesi, che con la Germania hanno collaborato per diffondere le leggi razziali.

Ci sono, nel nostro paese ad esempio, intere fazioni politiche che minimizzano le leggi razziali, liquidandole come un incidente di percorso di Mussolini, nella valutazione delle opportunità politiche, che non furono mai realmente volute da nessuno e che la loro applicazione fu forzata dagli eventi e da un calcolo sbagliato.

Nient’altro.

Qualche anno fa ho avuto l’occasione di seguire un bellissimo intervento del prof. Luciano Canfora, che da storico insigne ha smontato, pezzo per pezzo questa testi, dimostrando che non solo le leggi razziali furono volute e perpetrate in piena coscienza, che Mussolini vi prese attivamente parte, e un sacco di altre vicende interessantissime che la memoria storica del nostro paese tende a negare, o quanto meno offusca, in nome di un non meglio identificato quieto vivere.

E questo è un chiaro segnale che la questione l’Italia non l’ha risolta con onestà. È mio malgrado, devo ammettere che, la giornata della memoria non ha risolto nulla, poiché alle celebrazioni non si sottrae mai nessuno, mentre poi nel dibattito storiografico sono pronti a sostenere storici, anche insigni delle nostre accademie sostenitori del negazionismo e del revisionismo. E questo introduce, nella seconda parte del mio discorso, quello sulla testimonianza indiretta.

Intendo dire: ora che non c’è quasi più nessuno di quelli che vissero la tragedia della Shoah, i sopravvissuti, quindi ora che nessuno più, come ha fatto Elisa Springer può andare nelle scuole, nelle piazze, nelle chiese a gridare che le cose andarono così, a spiegare cosa successe allora, è perché ora che altri 70 anni di storia si sono accumulati su quelle macerie, le cose si complicano.

Sì perché è adesso che corriamo il rischio maggiore: una Nazione che non ha fatto fino in fondo i conti con il proprio passato non si è mai realmente pentita, perché il pentimento, per essere autentico, non può essere fatto solo di simboli e giornate, e non può appartenere ad una sola fazione.

Le giornate commemorative si prestano molto bene alle strumentalizzazioni: <> e tutti insieme nel calderone pronti a rifare tutto in virtù della necessità politica.

Nuovi mostri nascono dal male del sonno della ragione, con nuovi pretesti e nuove forme: esportare la democrazia, la difesa contro le armi atomiche, il terrorismo internazionale.

Dal giorno dopo la fine della II guerra mondiale, la politica ha trovato forme nuove per eccidi più accettabili, perché presentati con “estetiche nuove”, che la gente comune fa fatica ad inquadrare come orrori, perché la storia insegna, ha insegnato agli eserciti ad essere più sottili, a coprire meglio le tracce, a inventare forme nuove o più semplicemente a dire “non è vero”. La questione della Shoah e del revisionismo non è questione da poco. Ora che non ci sono più i testimoni, tutto può essere “ragionevolmente” aggiustato: col tempo i nostri ragazzi studieranno dai libri di storia il Fascismo, il nazismo e la Shoah; solo che poi qualcuno potrebbe leggere un libro in cui si cerca di dimostrare che questo non è mai accaduto, così che col passare del tempo, la versione potrebbe divenire: durante la II guerra mondiale si perpetrò la persecuzione razziale, anche se altre fonti dicono che essa non ebbe la connotazione dello sterminio, frutto più che altro della propaganda comunista, funzionale alla successiva guerra fredda.



È sottile il revisionismo che da uno sguardo sul lungo periodo.

Il pressappochismo ed il qualunquismo faranno il resto. Ecco perché è necessario batterlo sullo stesso terreno. Morti i testimoni diretti; io credo, sono certa, che sia necessario riconsegnare il dibattito alla storiografia, per sottrarlo definitivamente alla strumentalizzazione politica.

La storia va dimostrata attraverso i documenti. È una scienza pressoché esatta e non permette troppe comode dichiarazioni di propaganda: è difficile dimostrare che Mussolini provasse aberrazione profonda nei confronti della discriminazione razziale, quando esiste un articolo, per il suo giornale, scritto in tempi non sospetti e pubblicato anonimamente, come documento programmatico di una linea politica.

La storiografia, a più di 70 anni di distanza, può davvero cominciare ad essere obbiettiva, ed è qui il punto centrale del discorso: la produzione di cultura, lo studio, l’informazione approfondita e documentata, ci rende testimoni a nostra volta.

È come se, morti coloro che vissero la storia sulla loro pelle, noi avessimo la possibilità di essere come loro, di presentarci come testimoni in virtù di una solo cosa: lo studio, la dimostrazione puntuale e approfondita dei fatti, che loro avevano l’autorità di raccontare, perché gli appartenevano.

Noi questa autorità non ce l’abbiamo, se destoricizzata, e questo è utile perché se partiamo tutti da questo presupposto, possiamo subito capire chi è un cialtrone e chi invece merita di essere ascoltato, perché si è reso testimone indiretto degno di tale nome.

Ecco perché in questa sede io sostengo quasi con rabbia la necessità del fermento culturale, della circolazione delle idee che non siano riciclate di seconda mano o propugnate in seguito ad un non scusabile “sentito dire”.

Quando è morta Elisa mi sono assunta, dopo la morte del nostro primo presidente Filippo Zollino, la responsabilità della fondazione, che Elisa con formidabile lungimiranza aveva creato; l’ho fatto proprio con questo spirito.

Ricordo una lettera, poi riportata nel secondo libro di Elisa Springer, “L’Eco del silenzio” ricevuta da uno studente, nella quale confidava di essere un Naziskin, battezzato alla causa attraverso un bombardamento negazionista e revisionista dell’Olocausto. Bene, dopo l’incontro con Elisa e le testimonianze nella sua scuola, aveva abiurato quelle idee nazifasciste per dedicarsi allo studio attento della storia.

Ecco perché oggi, mi rifiuto di parlare dello sterile rito della memoria (Elisa diceva, non il rito del ricordo, ma il culto della memoria) perché tutto tace e niente chiarisce: perché nel lavoro di testimone indiretta, ogni giorno mi rendo conto quando devo “bussare” alla porta delle autorità politiche che mi aiutino e mi sostengano anche finanziariamente, che sempre corro il rischio di diventare facile preda delle loro strumentalizzazioni, delle opportunità politiche, che un fardello come quello di una fondazione del genere porta con sé.

Io che non ho opportunità politiche da difendere e memore dell’insegnamento di Elisa, mi indigno.

Eccolo un altro punto. Chi sorretto dalla verità non deve servire nessun padrone, si indigna ancora e va per la sua strada.

È a questo che serve sapere, ma sapere davvero. Nella giornata della memoria, dà l’impressione che non si indigni più nessuno, con i discorsi per tutte le stagioni tirati periodicamente, fuori dal cassetto e conditi strumentalmente con questa o quella salsa.

Mi è anche capitato, di captare una sorta di irritazione, di stanchezza quando si parla dello sterminio degli ebrei e di tutti gli altri.

<>

E questo è il risultato delle parole vuote e celebrative che non sentono le coscienze addomesticate e non spronano a interrogativi troppo scomodi. E questo che ho imparato da Elisa Springer. Solo che lei aveva fatto di più, li aveva perdonati tutti, chi non aveva voluto vedere e chi aveva massacrato.

Solo i giusti hanno questa grande capacità di amare e vita! Solo i giusti fanno accapponare la folla, danno un brivido quasi sinistro, perché pongono domande talmente difficili da costringere tutti alla riflessione e alla ricerca di risposte.

Ad esempio c’è una tematica fondamentale nella vita di Elisa Springer, che si ricollega al suo vissuto dentro e fuori campi di sterminio.

Lei rappresentava il più grande esempio che io abbia mai conosciuto, di sincretismo religioso: era nata ebrea, e per questo perseguitata, e quando la guerra è finita ha imparato il perdono in tutte le sue forme, ha cercato il trascendente in tutte le sue manifestazioni e si è sentita anche cattolica.

Ebbene sì: l’orrore le aveva insegnato a credere in un unico Dio e non le importava quale specificazione dogmatica, questo o quel religioso intendesse dare alla faccenda: per lei era naturale sentirsi ebrea e al contempo cattolica, era la sua risposta a tutto quello che le era successo, simbolo vivente di dialogo autentico tra religioni troppo a lungo considerate non comunicanti e non conciliabili.

Perché dentro di sé continuava a domandarsi le ragioni di tutto quello che le era successo, e l’unica risposta che le era sembrata sensata, prima ancora di cominciare a perdonare, era stata quella del potere quasi taumaturgico del dialogo.

E con questo vengo alla conclusione: noi tutti siamo qui oggi per una ragione fondamentale: fare domande!

È a questo proposito che vorrei citarvi un bellissimo estratto dal libro “Perché no?” di Moni Ovadia, che ci parla proprio dell’importanza del “porre domande”. Esiste infatti una scienza la Kabala, che studia la relazione che dalla nascita delle religioni monoteiste esiste tra i numeri e le lettere, nell’interpretazione della Torah della Bibbia. Questa scienza ci dice che la parola ebraica ADAM, essere umano che ha valore numerico 45, corrisponde alla parola “che cosa?”, che ha anch’essa valore numerico 45.

Da questa identità tra i due numeri, è facile dedurre che, se essere umano corrisponde all’interrogativo “che cosa?” allora fin dagli albori delle nostre tradizioni monoteiste, l’uomo è colui che sa porre domande. Non trovare risposte, ma fare nuove domande.

Credo sia molto importante, leggere la storia e la memoria in relazione tra l’uomo e la domanda; storia e memoria devono essere il mezzo utilizzato dall’uomo per continuare o magari cominciare a chiedersi il perché delle cose.

Come ha scritto Moni Ovadia, chi sa porre domande, apre alla produzione di senso, apre al futuro, dà alle generazioni a venire la possibilità di intervenire, di esistere.

Questo può accadere solo cominciando dal principio, dagli interrogativi grandi che la storia e la memoria di essa ci pongono in quanto base imprescindibile di quello che siamo. Il mio augurio per tutti i ragazzi del mondo è quello dunque di riuscire a fare domande giuste, quelle che meglio ci possano aiutare ad aprire nuovi orizzonti, partendo proprio da quelli che pretendiamo aver già chiuso e che invece si ripresentano costantemente in tutta la loro forza.

Francesca Lopane

Presidente della Fondazione “ Elisa Springer A-24020”