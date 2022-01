Così come è ci è arrivata su whatsapp segnaliamo ancora una volta il paziente lavoro di ricerca dello Iac sul tema della Shoah , contro ogni forma di totalitarismo, per non dimenticare ”tutti i giorni” e in una stagione della politica dove i rischi di totalitarismi, autoritarismi, negazionismi e riduzione degli spazi di libertà, sono ”pane quotidiano”. E allora siamo andati ne link dello spettacolo sulle note della Carlottina. Nel frattempo ascoltatela sul web, naturalmente, e passa parola…

In occasione del Giorno della Memoria che ricorre il 27 gennaio, IAC vi propone uno spettacolo tratto dal testo “Canzone finale della stella gialla detta pure la Carlottina” di Elsa Morante che con leggerezza e profondità è uno straordinario inno all’allegria anarchica, oltre che una forma di denuncia di tutte le forme di totalitarismo.

*Una disubbidienza straordinaria*

https://bit.ly/3AmXDhr

“Una disubbidienza straordinaria” è la storia di Carlotta, studentessa delle medie di Berlino, ragazzina ariana che, di fronte all’ordinanza di portare la stella gialla per tutti i Giudei, risponde con una disubbidienza straordinaria. Da quel giorno uscirà di casa con la stella gialla in petto, come una rosa e presto tutti a Berlino indosseranno la stella gialla.

Le autorità non si capacitano di come siano aumentati i giudei a Berlino e di lì in poi avvengono una serie di fenomeni strani tra cui la discesa delle squadre angeliche al completo.

Crediamo sia importante far conoscere questa canzone di Elsa Morante, la sua ambizione di incidere nella realtà attraverso la scrittura poetica e popolare, soprattutto a quel pubblico da lei amato: i ragazzini, i giovani, i nuovi, che sono ancora capaci delle rivoluzioni impossibili.

Testo di Elsa Morante da “Il mondo salvato dai ragazzini”

Regia: Andrea Santantonio

Con Nadia Casamassima

Disegno luci: Joseph Geoffriau

Lo spettacolo è rivolto ai ragazzi dagli 11 anni in su

Durata: 45 minuti

Genere: teatro d’attore e video-teatro



SCHEDA ARTISTICO-TECNICA

note di regia

Quale significato ha per un ragazzino di oggi una stella gialla, o una croce uncinata? Che significato hanno questi ed altri simboli legati alla storia e alle vicende degli uomini che hanno caratterizzato lo scorso secolo? Sono riconoscibili? Sono riconosciuti? E i volti di quella storia? Non assomigliano ad altri volti, più vicini, vivi, presenti nella storia di oggi? Abbiamo voluto giocare in una sorta di mistificazione delle immagini, mischiando ai tratti del passato, lineamenti del presente, a ricordarci che di fronte a poteri dispotici ci sono sempre rivoluzioni da intraprendere ed ordini da sovvertire, o almeno, piccole disobbedienze visionarie e giocose.

La nota biografica pubblicata come introduzione a “Il mondo salvato dai ragazzini” così descrive quel periodo della sua vita: attualmente vive sola a Roma. A chi le domanda il suo ideale politico, risponde che è un’anarchia, dalla quale si escluda ogni forma di potere e di violenza. Essa non ignora naturalmente che si tratta di un’utopia, ma è convinta, d’altra parte, che l’utopia è il motore del mondo e la sola, reale giustificazione della storia. Anche il suo ideale privato è utopistico; e sarebbe di andare in giro per il mondo a fare il cantastorie. Questo mestiere infatti le permetterebbe fra l’altro di incontrare l’unico pubblico che oramai sia forse capace di ascoltare la parola dei poeti

url https://youtu.be/BH43A4jZZso

*Venerdì 28 gennaio – h. 19:00 (Botteghino h. 18:30)*

*Sabato 29 gennaio – h. 18:00 (Botteghino h. 17.30)*

Presso IAC Centro Arti Integrate – via Casalnuovo 154, Matera

Prenotazioni: https://bit.ly/UnaDisStraordinaria

Informazioni: 3927431124 | Lun – Giov h. 10:00 – 13:00