Shh…Frida en silencio con un concerto a Matera che ne celebra la memoria

Originale? Comunque intenso, come fu la vita ‘’sofferta’’ , di una grande artista messicana del Novecento che seppe sviluppare, pur tra tante difficoltà, delusioni, una capacità espressiva a tutto tondo nella quale specchiarsi e rispecchiarsi dopo un secolo. E il concerto dalle tante sfaccettature e chiavi di lettura che si terrà a Matera, venerdì 9 maggio al cineteatro’’ Guerrieri’’ di Matera, è la conferma che quanto sarà portato in scena sa tanto di coinvolgente e travolgente. Passioni, non solo, ma anche sogni, sensazioni che verranno fuori dalle lettere d’amore che saranno lette su un letto (è il caso di dire) di musica, poesia ,danza e pittura dal vivo nello spettacolo ” Frida en Silencio ” . Dedicato, come ha ricordato l’eclettico maestro Israel Varela, nel corso della conferenza stampa, alla pittrice messicana e militante politica del ” 900 Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nota come Frida Kahlo. Lo spettacolo, rappresentato con successo anche in altri Paesi si contraddistingue dall’armonia e dall’intensità di diversi momenti espressivi. E per saperne di più abbiamo letto la storia dell’artista, che colpisce per la forza di volontà di ricominciare dopo tanti momenti negativi, compresi quelli sentimentali, che l’hanno spronata ad andare avanti. Il concerto è una introspezione nella vita di Frida Kahlo, artista originale dalla vita segnata anche da un grave incidente stradale, che viaggia sulle note della musica scritta dal maestro Israel Varela , gli apporti di artisti di caratura internazionale. Si esibiranno al piano Rita Marcotulli, contrabbasso Mihalis Kalkanis; il quartetto d’archi di Miriam , Marina Paje danzerà il ballo flamenco e voce Badrya Razeem. Sul palco anche il pittore materano Giuseppe ‘Pino’ Oliva che realizzerà al momento opere ispirate al lavoro ” Frida en Silencio”. Un concerto dove c’è tutto, che sorprenderà. Passate parola.



Venerdì 9 maggio 2025 alle ore 21:00, si terrà presso il CineTeatro Guerrieri di Matera il concerto organizzato dalla Galleria Opera Arte e Arti all’interno del progetto “Percorsi contemporanei tra luoghi e radici”, ideato dal Direttore Artistico Enrico Filippucci organizzato e promosso della Galleria Opera Arte e Arti di Matera, sostenuto dalla Camera di Commercio della Basilicata con il patrocinio della Regione Basilicata, Provincia e Comune di Matera, APT Basilicata, Camera di Commercio della Basilicata e Fondazione Matera-Basilicata 2019.

“Frida en Silencio”, il nuovo ed emozionante spettacolo di Israel Varela, dove musica, poesia e danza si fondono insieme.

Un’introspezione nella vita di Frida Kahlo attraverso la musica scritta da Israel Varela e del cast internazionale batteria -voce-poesia Israel Varela; piano Rita Marcotulli; ballo flamenco Marina Paje; contrabbasso Mihalis Kalkanis; voce Badrya Razeem; 4teto d’archi di Miriam Campobasso, che sarà protagonista dell’omaggio a Frida Kahlo intitolato “Frida en Silencio”.

Israel Varela, artista registrato e vincitore del premio Euro Latin, è uno degli artisti più talentuosi della sua generazione e, nell’ultimo decennio, è stato uno dei musicisti di Jazz/World/Flamenco più richiesti in Europa, Asia, Medio Oriente e America, viaggiando estensivamente in tutto il mondo per condividere la sua musica con il pubblico in più di 30 paesi, tra cui Spagna, Paesi Bassi, Messico, Italia, Stati Uniti, Indonesia, India, Singapore, Grecia, Belgio, Cina, Francia, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Giordania, Tunisia, Svizzera, Germania, Argentina, Perù, Cile, Giamaica, Portogallo, Uruguay, Angola, Regno Unito, Romania, Turchia e Lussemburgo.



La sua originalità e il suo stile distintivo gli hanno permesso di esibirsi con numerosi artisti rinomati, come: Pat Metheny, Charlie Haden, Mike Stern, Yo-Yo Ma, Victor Bailey, Abe Laboriel, Pino Daniele, Diego Amador, Rita Marcotulli, Karen Lugo, Andrea Bocelli, Joaquin Cortes, Jorge Pardo, Richard Bona, Carles Benavent, Dwiki Darmawhan, Kamal Musallam, Chano Dominguez, Markus Stockhausen, Andy Sheppard, Maria Pia de Vito, l’Orchestra Sinfonica OSEM, l’Orchestra di Baja California, Gary Willis, tra molti altri.

La vita di Frida Kahlo, nata nel 1907 a Coyoacán, in Messico, è stata segnata da passioni e sfortune. Ribelle, è stata costretta dalla sua colonna vertebrale bifida e da un incidente d’autobus a subire innumerevoli interventi chirurgici. Ogni volta costretta a letto per mesi, dipingeva mezzo seduta, concentrandosi sul tema dell’autoritratto, sempre più crudo e primitivo, nonostante la bellezza del suo volto e delle sue trecce, costantemente circondata da fiori.

Si innamorò del pittore Diego Rivera, Frida lo sposò nel 1929 e rimase anche incinta, ma abortì una gravidanza avanzata con un dolore indelebile. Nel 1939 divorziò dal marito, che la tradì con sua sorella, ma lo risposò nel 1940, mantenendo nel frattempo relazioni con l’artista André Beton e Lev Trotsky. Morì a causa delle sue condizioni fisiche nel 1954, a soli 47 anni, mentre stava preparando una mostra a Città del Messico nel 1954.

