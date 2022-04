POTENZA.– Nasca dal basso un grande movimento di cittadini per la pace! …Gli alunni dell’IC Leopardi in marcia per la pace. Con questa manifestazione prende il via La “Settimana Civica” dal titolo “Protagonisti . Non spettatori “, co-promossa dalla Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, il Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e la Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova, la Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà” della LUMSA di Roma.

A David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, cittadino esemplare :“Usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha. Non siate spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi. Infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita, non adattatevi, impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più ambiziose, caricatevi sulle spalle chi non ce la fa. Voi non siete il futuro, siete il presente. Vi prego: non siate mai indifferenti, non abbiate paura di rischiare per non sbagliare…”. Pietro Carmina, Professore di filosofia e storia di Ravanusa.