SETT, come set… e come settima arte per Roberto ”fotoreporter” dei Sassi

Lo abbiamo visto all’opera, in ogni condizione ambientale, ma con tanta pazienza e professionalità pur di centrare e raggiungere l’obiettivo…Anzi con un potente teleobiettivo che gli ha consentito di ”catturare” immagini ad alta definizione, nonostante la notevole distanza dai set cinematografici che si sono susseguiti tra i rioni Sassi e il parco della Murgia. Roberto Montanari, che continua a conquistare consensi e risultati sul campo, è un fotoreporter che sa come comportarsi e come ottenere il massimo da una sfida a distanza e magari con quel pizzico di fortuna, che non guasta mai. E così ha selezionato 35 immagini a colori realizzate durante le riprese di nove film girati a Matera dal 2016 al 2023, tra i rioni Sassi e il parco rupestre , per la mostra ” Sett, reportage del cinema a Matera”, inaugurata presso gli spazi dell’Open Space dell’Apt di Basilicata. SETT con due ”T” con il doppio significato sintetizzato nel titolo, che ne merita una terza: quella che indica il Tempo. Per Roberto Montanari è tanto e tutto (altre due T) e quanto apprezzato nel percorso espositivo ne è una conferma.



” Campo largo” necessariamente, ma tra luce, colore, movimento, spuntano fuori particolari, posture, condizioni che sono una narrazione nella narrazione, una atmosfera nell’atmosfera descritte – con diverse chiavi di lettura-in una elegante e funzionale pubblicazione curata, come la mostra, in collaborazione con il Matera International Photograhy,e con la mano creativa del grafico Giuseppe Barberio.

‘Gli scatti -come abbiamo riportato nel serviziohttps://giornalemio.it/cinema/ciak-con-sett-il-reportage-sul-cinema-a-matera/ – raccontano l’impatto che troupes, scenografie, attori e figuranti, stuntmen, animali, attrezzi da ripresa, veicoli e altre componenti di un film hanno avuto sugli antichi rioni di tufo luoghi un tempo abbandonati che sono tornati a essere rivissuti. Le foto, frutto quasi di un reportage di ‘guerra’, prese sempre da posizioni nascoste e lontane dalle scene, sono riferite ai film Ben Hur, Mary Magdalene, Wonder Woman, Project 82 (Bollywood) , Imma Tataranni, The Last Planet, Without Blood, No time to die e l’ultimo Pins and Needles. Alcuni li abbiamo visti, altri sono in uscita o sono rimasti (al momento) nei mercati locali.



“Sett – è scritto nella presentazione- probabilmente segnerà un nuovo modo di indagare il cinema. E la fotografia di Roberto Montanari, interprete di un’avventura che grazie al cinema e alle sue produzioni internazionali ha segnato un nuovo tempo nella vita della città, è l’occhio pronto ad accoglierne modifiche e stravolgimenti. Non solo attori più o meno conosciuti, ma anche e soprattutto luoghi, quelli belli e unici di una città come Matera, che caratterizzano le scene da protagonisti incontrastati, fotografati alla maniera dei ‘paparazzi’ di una ‘dolce vita’ mai vissuta”. Appunto per i fotoreporter d’assalto, abituati a sudare Sett..e camice ( Sett ritorna sempre) come Roberto e immaginiamo altri colleghi del MIP abituati a darsi da fare, investendo in proprio. Per loro la dolce vita è la soddisfazione di un lavoro portato a termine e che ha incontrato il consenso di pubblico.



La mostra viaggerà, andrà a Roma, nei luoghi dove il cinema e la fotografia sono di casa. E, a proposito di casa, a Matera c’è tanto da fare nel settore ma occorre investire con lungimiranza, programmazione e professionalità su quanto possiamo e potremmo fare per portare valore aggiunto all’economia locale. E senza attendere che carrozzoni regionali con sede nella Città dei Sassi, prendano in maniera maldestra altre strade. La mostra, che potrete visitare fino all’11 giugno 2023, è uno spunto per darsi una mossa e lavorare sulle priorità. Il resto è nelle riflessioni riportate nella pubblicazione e nella serata inaugurale.



Gli ospiti dell’inaugurazione: l’autore della mostra Roberto Montanari – fotografo e redattore free lance, Pasquale Doria – giornalista, Leonardo Montemurro – presidente CNA Basilicata, Roberto Linzalone – presidente Cinergia, Antonio Andrisani – regista e sceneggiatore, Vito Cea – regista e video maker, Geo Coretti – regista e docente, Antonello Di Gennaro – fotografo e direttore artistico MIP, Carla Cantore – presidente MIP, arteterapeuta e fotografa e alcune autorità istituzionali