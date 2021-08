E per scendere nel merito degli scatti, che ogni autore, ha scelto di immortalare in questo o quel contesto, e con stati d’animo diversi, influenzato da condizione climatiche e ambientali, in grado di ritagliare la luce giusta, il prossimo 18 agosto a Matera, presso lo Studio Artivisive Gallery in via Delle Beccherie ospiterà la mostra “Senza Confini’’. Una iniziativa ideata, pensata e organizzata da-Matera International Photography,Lo Stato Sociale della Fotografia, Studio Arti Visive Gallery e Cna. Naturalmente nessuna anticipazione su temi e soggetti. Ne saprete di più alla vernice, nel corso dell’incontro con gli autori.

Comunicato stampa

Mostra Fotografica: “SENZA CONFINI”

Ideata, realizzata e organizzata da:

-Matera International Photography

-Lo Stato Sociale della Fotografia

-Studio Arti Visive Gallery

-CNA

SENZA CONFINI

Un evento di fotografia che vuole onorare i vari autori, pensatori, artisti che hanno contribuito con la loro personalità sincera e libera, a edificare un nuovo rifugio di idee e creatività; creando durante la pandemia, che ha stravolto le nostre esistenze, un lungo viaggio virtuale di fotografia e non solo. Del resto, quello che continueremo a fare sarà seguire una direzione che si modella e si accresce a ogni nuovo incontro.

Lo Stato Sociale della Fotografia è divenuto uno spazio dove ognuno ha storie da custodire e storie ancora da raccontare, “oltre ogni confine”.

Ecco quindi, concretamente, qui, nella città Capitale Europea della Cultura 2019, Matera, che presentiamo alcuni degli autori della nostra rubrica: “Fotografia & Dintorni”:

Corrado AMITRANO

Graziano BARTOLINI

Salvatore BENVENGA

Michele CARMINEO

Paolo G. DE MAIO

Franco DONAGGIO

Mario FERRARA

Pierfranco FORNASIERI

Enrico GENOVESI

Bruna GINAMMI

Pierpaolo MITTICA

Stefano PIA

Stefano STRANGES

Pio TARANTINI

Roberto TOJA

I Curatori: Carla Cantore, Pamela Barba, Alessandro Capurso, Tommaso Putignano e Antonello Di Gennaro

Vi invitano a visitare questo interessante progetto di cultura della Fotografia autoriale del contemporaneo, “realizzato senza l’intervento finanziario ed economico sia privato che pubblico” dal:

18 al 31 agosto 2021 c/o Studio Arti Visive Gallery – Via delle Beccherie, 41 75100 – MATERA

La galleria rispetta le regole secondo le modalità previste dalla legge vigente in materia anticovid.

INGRESSO GRATUITO

Vernissage 18 agosto 2021 ore 19.00

Apertura: 17.00 | 20:00 Tutti i giorni. Lunedi CHIUSO

www.materainternationalphotography.com

Info. 393 6500 200

Responsabile della Comunicazione: Antonello Di Gennaro +39 393 6500 200 fotoadg@gmail.com