“Segno e immagine” nelle tele di Pistone e Titolo

Se apprezzate l’arte che fa rima con amore, amicizia, natura,religione, cultura del territorio, creatività e ricerca e allora non potete perdere la mostra degli artisti lucani Rosa Pistone e Rosario Titolo allestita a Matera nella chiesa di Sant’ Eligio in via del Corso e grazie alla disponibilità della cooperativa ‘’Oltre L’arte’’. E nel percorso delle tele esposte c’è tutta la forza di un modo di esprimersi racchiuso nelle tracce o nelle radici dei loro nomi: Rosa e Rosario, ma anche dei loro cognomi Titolo e Pistone, che spaziano dalla bellezza alla religiosità della natura, al dinamismo della vita. Pensateci quando vi soffermerete ad ammirare i loro lavori. Nella nota che segue ci sono tanti spunti per soffermarsi su quanto rappresentato e sulle sensazioni di quanto vi hanno dato forme, colori, effetti. C’è tempo fino al 30 luglio per farlo.



LA NOTA DI PRESENTAZIONE

E’ stata inaugurata il 17 maggio scorso e resterà aperta fino al 30 luglio, presso la chiesa di Sant’Eligio in via del Corso, la mostra: “Il segno e l’immagine” con opere esposte degli artisti lucani Rosa Pistone e Rosario Titolo. La mostra aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 mentre il sabato e festivi anche nel pomeriggio dalle 17 alle 20 sarà un’occasione per conoscere da vicino la poetica di due artisti importanti per la città di Sassi che rappresentano spesso nelle loro opere. Un legame forte quello tra Matera e gli artisti Rosa Pistone e Rosario Titolo in uno scambio reciproco di vitalità diverse tra la città e gli artisti, teso stratificarsi in una continua ricerca di stimoli e nuove prospettive. Da questa stretta connessione prende forma la mostra “Il segno e l’immagine”. La scelta delle opere attesta in modo indiscusso il talento degli artisti e la profondità del loro pensiero ed è il risultato di una narrazione pittorica che attraversa i secoli e sublima la vita nel riconoscimento del “bello” attraverso la citazione, che genera la sezione “Omaggio ai classici – copie d’autore -”, la descrizione: “Passeggiata tra i Sassi-memorie” e la rappresentazione astratta del tumultuoso presente tramite “ Le forme del pensiero”. La selezione delle opere “Il Segno e l’Immagine” nasce da una profonda riflessione sulla memoria storica, sulle origini personali e sul tempo attuale. Riporta in forma bidimensionale le contraddizioni insite nello scorrere del tempo, nella percezione estetica dell’immagine dipinta e nella sua capacità di sintetizzare il presente.“Omaggio ai classici” invece, è una dichiarazione estetica che fonda le sue basi sul riconoscimento collettivamente condiviso della produzione pittorica degli anni tra il quattordicesimo e il diciannovesimo secolo. Si cita il mito, si evidenziano le immagini tramite la rappresentazione realistica delle “figure” della cultura e del pensiero. E’ una dichiarazione d’amore rivolta alle origini dell’estetica classica occidentale. I dipinti esposti sono realizzati con pittura ad olio e colore acrilico. Il tema “Passeggiata tra i Sassi – memorie”, sono un racconto interiore e personale, che rivela lo sguardo degli stessi artisti nel luogo cui appartengono. È una narrazione intima, quasi un diario di viaggio tra le vie dei Sassi della città di Matera. Lo sguardo è sereno, descrive le forme, le sorprese inattese di quella che sembra una passeggiata domenicale in una Matera deserta, popolata da architetture diroccate e affascinanti. Le forme del pensiero sono l’occhio della vita quotidiana scevra dai turbamenti e dalle speranze e nell’espressione di versi poetici a corredo del singolo dipinto. I dipinti sono realizzati su tela e su cartoncino con tecnica aerografa e spatolato con colori acrilici.



Il Segno e l’Immagine è il racconto privato e condiviso di una evoluzione e riporta su tela il percorso personale degli artisti, limpido, ingenuo, onesto, speranzoso e a volte ferito, come accade nello svolgersi della vita. Una mostra ricca di opere importanti e di grande bellezza che merita di essere visitata anche per la presenza di numerose poesie dell’artista e poeta Rosario Titolo che in passato ha riscosso grande successo con importanti riconoscimenti. Nel 2017 si è imposto a Roma e Potenza con due premi da primo in classifica con la poesia“A Matera” e “l’anima rubata” presso l’Universum Academy Basilicata con la seguente menzione “Il pensiero, attraversando scenari reali, si esprime con un’inondazione di immagini nostalgiche e malinconiche in cui il sentimento si sfrangia in mille frammenti e si ricompone nella forza espressiva della parola Poetica”.