La lavagnetta di ardesia usata nelle campagne di scavo, una data, all’interno del masso roccioso e di fosse a sezione circolare, laddove “probabilmente” erano conservati cereali oppure acqua. Quelle cisterne diffuse, segno di un sistema di raccolta delle acqua diffuso, e con diverse tipologie nei rioni Sassi e nel Parco Rupestre.Ma attendiamo di saperne di più nei prossimi giorni.



E il segno di quel ritrovamento a Porta Postergola, o “Porta Pistola” come è nella memoria della tradizione materana, in via Madonna delle Virtù, ha sollevato l’attenzione di tanti sui segni del passato comparsi a ridosso della fontana in ghisa che è nei pressi dell’ex Convento di Santa Lucia e Agata alla Civita. Bene. Puo’ essere, se si decidesse di lasciare in vista quanto emerso , una ulteriore attrazione per i visitatori, quando sarà ultimato il cantiere in quell’area, della quale abbiamo parlato nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/pavimentazione-lapidea-a-porta-pistola/.



Nel frattempo gli escursionisti scendono nella gravina e attraversano la passerella in legno ( è il nome giusto) per risalire lungo i percorsi che portano a Murgia Timone. Un tour domenicale di curiosità da pollice verso, per tanti, a giudicare da post e foto che compaiono sui social, in un comprensorio alterato da opere pubbliche di tutela, fruizione e valorizzazione che stanno lasciando segno e polemiche.