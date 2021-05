Quando si ha tra le mani un lavoro di pregio come ” Lengua serpentina e altri racconti” di Beppe Barra da “Lo Cunto de Li cunti ” di Giambattista Basile si ha l’impressione che quelle storie, della tradizione orale, narrate dagli avi intorno al focolare, siano tornate per ricordarci le radici dell’anima popolare del BelPaese. Dove re e regine, fantesche e musici, ricchezza e fame si ritrovavano per un attimo a insegnarci una morale o a coltivare il sogno che qualcosa potrà cambiare. Magari con un colpo di fortuna, di astuzia o con la bacchetta magica di una fata di passaggio. Magia ma anche bellezza, che viene fuori da ambienti bui e pieni di invidia come quelli di Cenerentola e di quanti vissero con lei il sogno dell’invito a corte e di un incantesimo scaduto a mezzanotte, ma con un lieto fine. Ed è quello che il volto dell’ attore e musicista napoletano Beppe Barra, nato per caso 77 anni fa a Roma, pare indicare nella seicentesca copertina del Libro.



Nei panni spagnoleschi, con gorgiera, abito di velluto finemente ricamato, chioma fluente come poeti e dignitari di corte, pronto ad annotare su un libro e con una penna piumata, intinta nell’inchiostro, il racconto da leggere e narrare. Pare di sentirlo: ” Un attimo silenzio… questa racconto, un cunto, è di quelli che vi stupirà perchè…”. E via con le suggestioni de ” Lu Tiempo’, perchè lu tiempo quanno passa nun torna chiù, con i timori della Lengua serpentina quasi un trhiller con un destriero nero come la pece che circuisce tre giovani donne, portandole nell’androne dell’Inferno alla prova di una lingua mozza della verità …che porterà a svelare il cavaliere della libertà. Sensazioni forti spinte da curiosità, ambizioni, come quella di fare il gran passo (sposarsi) di un principe che scoprirà dopo aver accesso le candele l’amara sorpresa di una sposa avvizzita…tanto da scaraventarla fuori casa. Finita? A volte il destino, la Provvidenza nei panni di tre maghe compiono miracoli e trasformano quel ramo avvizzito in un giovane virgulto. Naturalmente la cosa desta invidia. Ma i miracoli non si possono replicare, pena rimetterci la vita o finire come ” La vecchia scorticata”. Bisognerebbe essere disperati o matti come il giovane Vardiello, credulone, sempliciotto, vittima di tante ”cofanate” di errori dettati da imperizia e circostanze fortuite, che riesce a farsi pagare in monete d”oro anche da una statua…che perde la testa. Cose che accadono solo nelle realtà…



E sfogliare quel libro con i testi incastonati come tanti preziosi in fotografie da una luce ben dosata non fa che alimentare quella fantasia, che la civiltà 2.0 quella alienante, ripetitiva, artefatta dei social e del mondo virtuale, ha soffocato. Merito dell’editore, Giuseppe Barile, che investe in qualità e originalità da sempe coinvolgendo quanti come lui amano bellezza e cultura da conservare e divulgare. E allora anche la carta, Burgo Bulky da 170 grammi, la scelta del carattere Bembo e dare alle stampe il volume , uscito dalla Tipografia editrice salentina di Galatina ( Lecce) e con l’allestimento della Legatoria Toma di Maglie (Lecce) hanno un significato preciso. Insieme alle immagini realizzate da Michaill Paschalidis, con il design di Venti caratteruzzi, la direzione artistica di Anna Ntziavou e la redazione editoriale di Francesco Esposito. Non ci siamo dimenticati del grande Beppe Barra e della sua vena colorita e arguta di napoletanità, che rendono entusiasmante la lettura degli ‘altri racconti liberamente tratti da ” Lo cunto de li cunti , overo lo trattenimento de peccerille” di Giambattista Basile. Un lavoro edito ,fra il 1634 e il 1636 , a Napoli e scritto in lingua partenopea. Per gli appassionati quell’opera, che si compone di 50 fiabe, è anche nota con il con il titolo di Pentamerone ( le cinque giornate). Un mattone? Macchè…. Basile diede dignità a quella produzione dedicando ” Lo cunto delli cunti” all’Accademia degli Oziosi. Passatiempo per piccirielli cresciuti ? Fate voi. La ”Lengua serpentina e altri racconti” è di stretta attualità perchè il tempo va avanti e non si ferma.

Proprio come Beppe Barra che abbiamo avuto modo di apprezzare oltre 40 anni fa, a Matera, in una delle prime edizioni del Luglio Materano, organizzato dal compianto e lungimirante professor Gustavo ”Lucio” Marconi, che ha lasciato una traccia indelebile nella storia del Conservatorio musicale ”E.R Duni” Barra si esibì con Fausta Vetere e altri protagonisti della Nuova compagnia di Canto Popolare in un concerto indimenticabile. E quella voce potente, genuina, che intonava ” Tammurriata nera” aprì a suggestioni, ricordi e a un lavoro di ricerca sulle tradizioni anche da noi. Ci piacerebbe risentirlo con un ”Cunto” da Lengua serpentina anche per noi…All’editore Giuseppe Barile l’incombenza di provarci. La cultura di qualità cura tanti mali di una società alla ricerca di nuovi stimoli, quelli che vengono dal passato e da una memoria da non dimenticare. Magari curandola con lingua serpentina, il nome in disuso per le piante del genere Ophioglossum, le cui foglie venivano impiegate per cure medicamentose.