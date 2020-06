“Dopo il successo dell’anno scorso, l’Associazione Culturale “L’Alternativa” organizza la seconda edizione del concorso di poesia “innANZItutto versi in vernacolo e poesia nel borgo”.”

E’ quanto reso noto dal Presidente Associazione Culturale “L’Alternativa” Giovanni Petruzzi, in un comunicato stampa che così prosegue:

“Si tratta di un concorso riservato a poeti, professionisti e/o dilettanti, che potranno partecipare con opere poetiche espresse in qualsiasi dialetto d’Italia e con forma e metrica letteraria a scelta.

Il concorso si suddivide in due sezioni:

Sezione A: Poesia edita e inedita, in lingua italiana, a tema determinato: “Vita nel borgo”

Il concorrente dovrà presentare una singola poesia in lingua italiana che descriva un momento di vita nel borgo antico e/o centro storico che evoca atmosfere per riscoprire e valorizzare le tradizioni (lunghezza massima di 40 versi).

Sezione B: Poesia edita e inedita, in vernacolo, a tema libero

Il concorrente dovrà presentare una singola poesia in vernacolo a tema libero (lunghezza massima di 40 versi). Sono ammesse poesie scritte in un qualsiasi dialetto italiano purché accompagnate da traduzione in italiano.

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 31/7/2020 via mail a: alternativariformista@hotmail.it

Il Regolamento e la scheda di adesione al concorso sono scaricabili dal sito internet: http://alternativariformista.altervista.org/