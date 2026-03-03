Se vuoi la pace prepara la pace. A Matera Tommaso Greco e la sua critica…

…della ”ragione bellica”, che ci ricorda nella scelta del titolo(ma non nei contenuti, naturalmente) le ”critiche” kantiane. E’ la provocazione, con tanto di argomentazioni, che illustrerà giovedì 5 marzo, alle ore 18.30, presso la Liberia dell’Arco, con il libro “Critica della ragione bellica”, edito da Laterza. Dialogheranno con l’autore l’ editore Giuseppe Laterza, autore nell’estate del 2017 di un intervento contro la chiusura e trasferimento dal centro storico della Liberia Mondadori e Vincenzo Casamassima, docente di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi del Sannio. L’invito, e lanciamo una provocazione che non avrà seguito, vale anche per i guerrafondai Donald Trump e Benjamin Nethaniau, https://giornalemio.it/cronaca/liberiamoci-di-questi-due-gangster-prima-che-ci-facciano-precipitare-agli-inferi/ , ai silenti e accondiscendenti presidente dell’Unione Europea Ursula Van der Lyen e al presidente del consiglio dei ministri del Belpaese Giorgia Meloni…



“In un mondo in cui il motto più ripetuto è «si vis pacem, para bellum», è diventato allora particolarmente urgente domandarsi se si possa pensare la pace a partire dalla pace e non dalla guerra. È possibile solo se mettiamo la pace al principio e non alla fine, così da impedire di giustificare in suo nome atti e comportamenti che la rendono sempre più precaria, se non addirittura irraggiungibile.”

Purtroppo l’attualità rende questa riflessione urgente e decisiva e, nella sua considerazione, giovedì 5 marzo, alle ore 18.30, accoglieremo il ritorno in libreria di Tommaso Greco, per la presentazione del suo “Critica della ragione bellica”, edito da Laterza.



Insieme all’autore, avremo l’onore di ospitare, in dialogo con lui, il suo editore Giuseppe Laterza e Vincenzo Casamassima, docente di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi del Sannio.



Tommaso Greco Critica della ragione bellica

Tommaso Greco è professore ordinario di Filosofia del diritto all’Università di Pisa (dove dirige il Centro Interdipartimentale di Bioetica) e direttore scientifico del Piccolo Festival della fiducia. Nel 2024 gli è stato assegnato il Premio Bartolo da Sassoferrato per le scienze giuridiche e politico-sociali, sezione “Pensare la pace”. Dirige la collana “Bobbiana” dell’editore Giappichelli e la rivista di storia della filosofia del diritto “Diacronìa”. Tra le sue più recenti pubblicazioni, “L’orizzonte del giurista. Saggi per una filosofia del diritto ‘aperta’”(Giappichelli 2023). Per Laterza è autore di “La legge della fiducia. Alle radici del diritto (2021,Premio Nazionale Letterario Pisa 2022 per la saggistica) e “Curare il mondo con Simone Weil” (2023).



