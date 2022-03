…. probabilmente il Grande Oriente d’ Italia, Palazzo Giustiniani, avrebbe avuto ragione da tempo e nei tempi giusti, come chiedono tanti italiani come mai, nonostante bozze di riforme e disponibilità le cose non cambino. Un concetto, un auspicio e un invito ”affinchè non si ripeta” che abbiamo sentito a Matera nel corso di un confronto ” a tutto tondo” sui contenuti del libro, scritto dal Gran Maestro del G.O.I Stefano Bisi ” Il biennio nero 1992-1993. Massoneria e legalità 30 anni dopo” edito da Perugia Libri . Un concetto che è risuonato nella sala ipogea di Alvino 1884, alla presenza di aderenti a logge di Puglia e Basilicata, della Campania con il saluto portato dal presidente circoscrizionale Lucio D’Oriano e del presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, dei parenti del compianto Pietro Andrisani promotore della Loggia 150 ” Quinto Orazio Flacco’ Orgoglio europeo, n1500 all’Oriente di Matera, di cittadini e rappresentanti della Gran Loggia degli Antichi e liberi muratori (Alam). La copertina del libro,che annuncia quanto accaduto 30 anni fa con l’inchiesta su due filoni di indagine (associazione per delinquere e violazione della legge Anselmi Spadolini) avviata dal Procuratore della Repubblica di Palmi, Agostino Cordova , tra perquisizioni, denunce, sequestri di liste e documenti, archiviazioni e sentenze, offre più di un spunto perchè alla Dea della Giustizia venga restituirà maggiore credibilità. Magari dopo le riforme, appena attivate, che dovrebbero recuperare il tempo perduto.



La Giustizia è bendata, a simboleggiare l’imparzialità, nel non guardare in faccia nessuno, e nelle mani una bilancia con i i piatti che non devono pendere da nessuna parte in un equilibrio tra bene e male e la spada, nel solco della ponderatezza delle scelte e del giudizio, mentre la spada è legata alla forza, alla severità della pena verso quanti non rispettano le leggi. Se è così il libro di Stefano Bisi e quelli di altri su tempi e distorsioni della giustizia dovrebbero restare nello scaffale a futura memoria. Ma c’è ancora tanto da fare sul piano del buon senso, della coerenza, sul rispetto degli articoli della Costituzione che favoriscono il diritto di associazione e del rispetto di idee e persone.



Temi, come emerso dal dibattito con l’on. Vito De Filippo, che devono rispettare la concretezza dei fatti e non dei teoremi, il diritto di cronaca ma non la spettacolarizzazione della notizia, il diritto all’oblio sul web e il ruolo che ognuno deve svolgere nel proprio settore, che sia politico, imprenditore, giornalista, iscritto alla massoneria o una bocciofila…come scriveva un grande maestro del giornalista del ‘900 Indro Montanelli. Senza dimenticare, e non per partito preso, le ”picconature” anche nei confronti del suo stesso partito (la Democrazia Cristiana) dell’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Figura senza peli sulla lingua che invitava a tirare fuori i fatti, prima di accusare qualcuno. Uno dei tanti spunti di un libro, con l’emblema della dea della giustizia, che invita a lavorare per la propria comunità, al confronto senza pregiudizio alcuno, per il BelPaese, l’Italia, l’Europa alle prese con il conflitto in Ucraina dagli esiti e dalle conseguenze incerte. Il tempo sa quello che fa, a patto che anche gli uomini ne siano coscienti. Ma il tempo è galantuomo , ripete un antico detto, riportato nelle conclusioni del libro. Concetto confutato dal Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia . ” Il tempo è galantuomo -ha commentato Stefano Bisi- Non è proprio così. Le perquisizioni all’alba, le notti insonni per le preoccupazioni, i danni morali e materiali non sono risarcibili. Le ferite restano. Proviamo a dar loro la forma del sorriso, perchè la verità non va in prescrizione”. E non si prescrive nemmeno la proprietà dei 1400 metri di Palazzo Giustiniani,a Roma, dove il Grande Oriente vorrebbe realizzare un museo della massoneria italiana, dopo aver recuperato – tra l’altro- un pezzo della memoria documentale distrutto durante il fascismo. Contenzioso con lo Stato, dopo il nulla di fatto davanti al Tar, aperto con altro organo di Giustizia: il consiglio di Stato. Ma questo è un altro capitolo…di un libro tutto da scrivere. Dipende da tempi ed esiti che, si auspica, positivi.