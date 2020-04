Ma davvero le norme licenziate dal consiglio dei ministri di ieri sera tolgono la scuola italiana da quel terreno pieno di incertezze in cui è precipitata, a causa dell’incedere dell’emergenza covid19, non solo fino a giugno ma persino per l’avvio del prossimo anno scolastico?

Evidentemente no. In primis per la ragione correlate all’incertezza dell’evolversi delle misure di contenimento dell’epidemia a cui si aggiungono le ragioni di debolezza strutturale in cui essa versa da tempo (edifici, aule, nomina docenti) e le problematiche correlate alla garanzia di accesso alla didattica a distanza da parte di tutti gli alunni (cosa che ora non accade).

Insomma, se la tanto auspicata “fase due” dovesse arrivare e se (come sembra) dovesse portarci a convivere con una emergenza sanitaria che entrerà nella nostra quotidianità, non c’è dubbio che la scuola dovrà attrezzarsi molto meglio di come lo è ora. E per fare ciò, serviranno molto ddi più delle risorse appena stanziate.

Per la conclusione di questo anno scolastico, con il decreto sono stati posti dei punti fermi. Gli studenti che dovranno fare l’esame di Stato saranno tutti automaticamente ammessi (lo stesso avverrà in una forma più o meno semplificata a seconda che si torni o no in aula entro il 18 maggio); tutti gli studenti delle altre classi, saranno invece promossi anche in presenza di una o più insufficienze, che verranno recuperate successivamente. Per la licenza media, la soluzione individuata è l’assegnazione di un voto finale che verrà espresso sulla tesina dell’alunno.

Ma per l’avvio del prossimo anno scolastico le cose si presentano un po’ più complicate.

Si va dalla probabile convivenza della didattica con le problematiche sanitarie (e qui già si ipotizza il ricorso alle mascherine in classe e al distanziamento di sicurezza tra i banchi), alla quantità di cattedre che si paventa rischiano di restare senza un titolare in modo esponenziale.

E poi c’è sullo sfondo l’enorme problema strutturale di edifici scolastici vecchi, con spazi ridotti che hanno fatto gridare allo scandalo delle famigerate classi pollaio.

E allora come si potranno garantire distanze adeguate tra i ragazzi in spazi pensati per una didattica tradizionale, con i banchi disposti in fila di fronte al docente? E che dire della normativa in vigore sul numero di studenti per classe che vede dall’infanzia alle superiori viaggiare da un minimo di 15/18 alunni, fino a un massimo di 27/30?

E se l’opzione della didattica a distanza da tampone dovesse passare a soluzione semi permanente, come fare per garantirne l’accesso anche ai tanti alunni che, specie nella primaria e nell’infanzia, in questi giorni non è possibile coinvolgere nelle lezioni 2.0 (sia per le diseguaglianze esistenti nella società, sia perchè in alcune zone d’Italia internet è ancora scarsamente disponibile)?

Insomma, sono ancora tanti e grandi i problemi che stanno di fronte a chi ha l’onore e l’onere di governare il Paese in questa inedita fase anche sullo strategico fronte della scuola, dove magari toccherà affrontare, forse e una volta per tutte, alcuni nodi oramai incancreniti.

E certo che se così fosse, ci sarà un’altra occasione per dire che in fondo… tutti i mali non vengono per nuocere.

Tornando, in conclusione, alla questione non secondaria del reclutamento del personale, si rileva come il decreto approvato consentirà di assumere subito per la copertura dei 4.500 posti non assegnati lo scorso anno e/o liberati da quota 100. E’ stato anche disposto il blocco di tutte le graduatorie (Gae e di istituto) fino al 2021/22, nonchè definito un percorso agevolato ai concorsi per oltre 60mila cattedre fermi da un anno. La ministra, inoltre, sembra confidi di portare a termine almeno il concorso straordinario, semplificato, per 24mila posti riservato ai precari storici (forse anche a costo di ricorrere all’ennesima sanatoria, come chiedono da tempo le OOSS). Ma nonostante ciò, rimane concreto il rischio che a settembre si possa toccare, forse, un vero record di supplenze.