Scuola e Intelligenza artificiale? Ma creatività e valore umano.

Tema interessante, stimolante dalle grandi opportunità, ma si eviti la sintesi che le ”macchine” possano sostituirci a meno che- quando si parla di lavoro creativo, dal disegno di un abito, a un’opera d’arte o a un articolo giornalistico, per esempio- che l’intelligenza artificiale possa sostituirci in toto. La creatività è frutto di osservazione, con tutti i sensi fisici e di quelli impalpabili o quasi che vengono dal cuore e dalla sfera della emotività. Il Liceo artistico ”Duni Levi” di Matera lunedì 9 dicembre presenta, al Resort Alvino, un percorso formativo legato a un anglicismo di maniera ” Gallery Ai@Matera” (provate a tradurlo liberamente…) per ”ispirare le istituzioni scolastiche e a promuovere la comprensione di come la tecnologia possa interagire con le arti e la cultura”.

IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE

Gallery AI @Matera rappresenta un percorso formativo unico nel suo genere, volto a ispirare le istituzioni scolastiche e a promuovere la comprensione di come la tecnologia possa interagire con le arti e la cultura. Attraverso un programma arricchito dalla partecipazione di filosofi, artisti, musicisti e scrittori, Gallery AI offre ai partecipanti la possibilità di riflettere sulle connessioni tra AI e creatività, e di sperimentare nuovi percorsi espressivi.

Il percorso sarà articolato in una sessione pomeridiana con l’obiettivo di approfondire le molteplici connessioni tra AI e creatività. I relatori affronteranno diverse tematiche attraverso testimonianze e prospettive capaci di ampliare gli orizzonti dei partecipanti. Le aree tematiche includeranno:

● AI e arti visive: un viaggio che esplora come l’intelligenza artificiale stia espandendo il panorama artistico, fornendo nuovi strumenti e linguaggi per l’espressione visiva. Dalle opere digitali alla generazione di immagini, si scoprirà come l’AI possa trasformare la pratica artistica e ampliare l’interazione tra tecnologia e arti visive.

● AI e filosofia: una riflessione profonda sul significato dell’intelligenza artificiale e sul suo impatto sulla creatività e sul pensiero umano.

● AI e musica: un’esplorazione delle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale nel campo della composizione e della performance musicale.

● AI e etica: una riflessione critica sui risvolti etici dell’intelligenza artificiale, sui confini della tecnologia e sulle responsabilità che l’uso dell’AI comporta nella società

AI e patrimonio: una riflessione su come l’AI sta cambiando il nostro modo di fruire il patrimonio artistico e culturale

Questo percorso rappresenta un’opportunità preziosa per ispirare i partecipanti a riflettere sull’impatto dell’AI nella nostra vita e nel modo in cui percepiamo e interpretiamo la realtà. Gli interventi offriranno una prospettiva unica su come l’Intelligenza Artificiale possa dialogare con l’arte e la cultura, stimolando riflessioni innovative tra i partecipanti.

PROGRAMMA

15:00 Accoglienza

15:30 Inizio evento

19:30 Termine evento

OSPITI

Andrea Colamedici (AI e filosofia)

Marco Savini (AI e computer grafica)

Alex Braga (AI e musica)

Cora Gasparotti (AI e danza)

Simone Arcagni (AI e cinema)

Paolo di Paolo (AI e futuro)

Adele Magnelli (AI e patrimonio)

Alessandro Cavallaro (AI e patrimonio)

e altri ancora.

CONDUCE

Massimiliano Ventimiglia di Onde Alt

