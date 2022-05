Per una regione come la Basilicata che un patrimonio culturale del passato da valorizzare e ancora da scoprire, come quello archeologico, è una opportunità da non sottovalutare. Anzi. Occorre che parte pubblica e privati investano e sostengano le attività di una realtà consolidata e di eccellenza, come la scuola di specializzazione in beni archeologici dell’Università della Basilicata. Realtà istituita a Matera, che ha saputo tessere relazioni e reti anche all’estero. L’inaugurazione del nuovo anno accademico, con una ”due giorni”, di riflessioni, interventi che ne ha ribadito valori e funzioni. Un bilancio di attività positivo per allievi e docenti, in aula, e sul campo nei tanti cantieri di scavo in Basilicata e all’estero, effettuati lo scorso anno e che riprenderanno negli stessi luoghi a partire dal prossimo mese di giugno. A parlarne con competenza e passione la direttrice della Scuola, professoressa Francesca Sogliani, impegnata con colleghi e allievi a portare avanti un percorso di ricerca utile per l’archeologia, l’identità e la storia dei territori. Ma la buona volontà e le risorse attuali non bastano. Servono aiuto e sostegni adeguati,anche dai privati. “Ci piacerebbe -ha detto nel suo intervento- trovare dei finanziatori interessati a valorizzare le nostre ricerche, ad aiutare i nostri giovani, sia lucani che provenienti da altre regioni o addirittura dall’estero, nel loro percorso professionale nell’ambito della ricerca, della valorizzazione e della gestione dei numerosi patrimoni archeologici lucani, una rande risorsa ancora poco sfruttata. Noi continuiamo a cercare…” Messaggio chiaro, che va raccolto da Roma a Potenza a Matera e da imprenditori e imprenditrici che amano la cultura del nostro territorio.

CERIMONIA INAUGURAZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI DI MATERA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA (A.A. 2021 2022)



Nella sede del Campus universitario di Matera, nelle giornate di martedì 10 maggio e giovedì 12 maggio, a partire dalle 17.30, si svolge la Cerimonia inaugurale del 32 Anno Accademico della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera dell’Università degli Studi della Basilicata.

Nell’ Anno Accademico 2019 2020 tutto era pronto per celebrare con un grande evento il Trentennale della Scuola, avvenuta nel 1990 1991 per iniziativa del primo Rettore dell’Ateneo lucano, Prof. Cosimo Damiano Fonseca, purtroppo per lo scoppio della pandemia e le conseguenti restrizioni le lancette dell’orologio si sono fermate all’improvviso e abbiamo dovuto sospendere tutto forzatamente. Per l’occasione abbiamo voluto rendere omaggio a questa lunga stagione di formazione, studi e ricerche ricordando in un Albo i Direttori, i docenti e tutti gli specializzati che hanno trascorso parte del loro tempo nella Scuola di Matera.

L’inaugurazione dello scorso anno accademico 2020 2021 è avvenuta in remoto, in una modalità che non è quella abituale delle Inaugurazioni della Scuola, occasioni importanti di aggiornamento sulle ricerche archeologiche in Basilicata e non solo e anche come momenti di piacevole convivialità.

Nel 2021 i corsi sono proseguiti in modalità a distanza mentre le attività pratiche da giugno a ottobre, attentamente organizzate per far fronte alle direttive igienico-sanitarie, sono fortunatamente riprese, anche se il ricorso alla modalità mista è stato adottato per singole necessità, spesso verificatesi all’ultima ora. Abbiamo in ogni caso curato con ogni attenzione il coinvolgimento degli allievi garantendo lo svolgimento dei corsi curricolari, dei laboratori e delle attività di scavo e ricognizione. Ciò ha comportato un grande sforzo organizzativo, al quale hanno contribuito con il loro apporto fondamentale tutti i docenti della Scuola, il Direttore e il personale tecnico amministrativo del Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo cui la Scuola afferisce, e tutte le collaboratrici che mi affiancano nella gestione della Scuola, che vorrei qui ricordare, le dott.sse Bruna Gargiulo, Ester Maria Annunziata, Silvia Vullo, Luisa Aino e Ida Campanile. A tutti va il mio ringraziamento per l’impegno, la competenza e il sostegno offerto in questi anni davvero critici. Sono in ogni caso continuate le conferenze e i seminari della Scuola di colleghi italiani e stranieri che, con la presentazione di casi di studio e di progetti a scala internazionale, hanno arricchito il percorso di formazione previsto dall’offerta formativa curriculare, confermando la Scuola di Specializzazione di Matera una delle eccellenze nell’Italia meridionale, scelta da tati laureati in archeologia provenienti da differenti Università italiane.

A tutto ciò si aggiunge una lunga tradizione di dialogo e di confronto con Istituzioni nazionali e internazionali, Associazioni, comunità e professionisti, e in particolare il Cluster Basilicata Creativa, che insieme partecipano alla valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico e culturale dell’Italia, anche attraverso il coinvolgimento dei nostri allievi. Vorrei ricordare a tal proposito la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e la Direzione Nazionale Musei della Basilicata, così come il CNR, istituzioni con le quali la Scuola di Specializzazione vanta una lunga tradizione di collaborazioni e progettualità comuni.



Oggi finalmente torniamo in presenza, e questa Inaugurazione ha voluto recuperare il tempo perduto articolandosi in due importanti giornate. Alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università della Basilicata, Ignazio Marcello Mancini, delle Autorità e del Chiar.mo Prof. Cosimo Damiano Fonseca, martedì 10 maggio, nell’atrio del Campus, abbiamo “tagliato il nastro” inaugurando un nuovo allestimento dell’atrio del Campus delle epigrafi celebrative della fondazione della Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera, nell’allora sede del plesso di Via Lazzazzera. Le epigrafi, realizzate su invito del Prof. Fonseca e dell’allora sindaco della Città di Matera, Francesco Saverio Acito, nell’A.A. 1991-1992, dall’artista greca Sofia Vakali, avranno ora “dimora” nella nuova sede universitaria, grazie ad un progetto dei Dott. Arch. Roberto Blasi e Roberto Pedone, dopo un’attenta opera di restauro affidata alla Scuola di Alta formazione e restauro dell’ICR, sede di Matera, grazie alla disponibilità del Direttore Arch. Giorgio Sobrà, e della prof.ssa Eleonora Gioventù che ha guidato nel laboratorio di restauro gli Allievi del 71° corso A. Furfari, F. Menconi, L. Modesto, R. Vaccaro.

Il programma ha previsto poi, in Aula Magna, i saluti del Magnifico Rettore dell’Università della Basilicata, Ignazio Marcello Mancini, del Prof. Cosimo Damiano Fonseca, primo Rettore dell’Unibas, fondatore della Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi della Basilicata e Accademico dei Lincei, del Direttore del Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo – DiCEM, Prof. Aldo Corcella, del Prof. Massimo Osanna, Direttore generale Musei MIC, della Dott.ssa Anna Maria Mauro, Direzione regionale Musei della Basilicata e Direttrice del Museo Nazionale di Matera, della Dott.ssa Luigina Tomay, Segretariato regionale della Basilicata e Soprintendente SABAP, del sindaco di Matera, Dott. Domenico Bennardi e della Direttrice della Scuola di Specializzazione Prof.ssa Francesca Sogliani. La prolusione del fondatore della Scuola Prof. Cosimo Damiano Fonseca, ha ripercorso la genesi della Scuola di Archeologia di Matera, attraverso un racconto che ha accompagnato la platea di autorità, colleghi, allievi, amici in più di un trentennio di attività, in un anno questo, importante per l’Università della Basilicata, che festeggia il suo Quarantennale. E’ seguita la presentazione del recente volume di Dimitris Roubis, docente storico di Archeologia del Paesaggio e di Archeologia della Magna Grecia della Scuola e del Dipartimento, dal titolo “Archeologia dei Paesaggi a Montescaglioso.



Ricerche interdisciplinari su un comprensorio collinare della Basilicata in età antica”, edito per i tipi di Osanna Edizione, di cui hanno discusso, assieme all’Autore, Aldo Corcella, Direttore del Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo e Francesco Martorella, docente di Archeologia Romana presso il nostro Dipartimento.

Giovedì 12, sempre qui al Campus ma in un’altra spaziosa aula, la B003, farò la nostra consueta rassegna delle attività archeologiche della Scuola, ascolteremo la lectio inaugurale della nuova direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, Dott.ssa Tiziana D’Angelo, si svolgerà la tanto attesa cerimonia di consegna delle Pergamene agli specializzati della Scuola. E’ questo un momento particolare, che abbiamo voluto instaurare da qualche anno, e che consente ai nostri ex allievi di ritrovarsi insieme qui, nella sede della loro Scuola di Specializzazione per rivivere un frammento della loro formazione professionale e dell’atmosfera che li ha accompagnati per tre anni, questo per gli specializzati ante riforma del 2006, o per due per gli specializzati che sono venuti dopo. Ne arriveranno molto giovedì e sarà una festa per tutti!!

Stiamo tornando quindi presto socialità, allo scambio interpersonale, alla fisicità degli spazi del sapere, agli scavi e alle ricognizioni archeologiche sul campo, alla condivisione delle ricerche tra di noi e con tutti voi. Si è ristabilito così progressivamente il proficuo rapporto di vicinanza e scambio diretto che costituisce l’anima pulsante della Scuola e che consente il confronto tra corpo docente, e allievi, così utile alla formazione e alla ricerca.

In questa direzione e con l’auspicio di tornare definitivamente alla normalità, è nostro fermo intento proseguire”.



Le attività di scavo in concessione dal Ministero della Cultura e ricognizione svolte nel periodo da giugno a ottobre 2021 che hanno coinvolto gli allievi della Scuola hanno toccato diverse aree della Basilicata, e diversi periodi cronologici.

Sulla costa, lo scavo del c.d. Castrum Metaponto (dir. D. Roubis) ha continuato a portare in luce un impianto termale che è stato possibile datare, nella sua ultima frequentazione, all’età tardoantica, così come sono continuate le ricerche nella basilica paleocristiana e nel battistero poco distante. E’ ora possibile dire che la vita a in questa parte della città antica di Metaponto è continuata almeno fino agli inizi del VII secolo d.C..

Nel 2021 è ripreso il progetto di ricognizione di superficie del territorio eracleota (dir. D. Roubis), in varie zone del territorio dell’antica colonia, tra i fiumi di Agri e Sinni, all’interno dei territori comunali di Tursi e Policoro. Ad oggi sono state registrate circa 300 unità topografiche identificabili con varie tipologie di siti, dalla protostoria all’epoca tardo ellenistica-romano imperiale.

Spostandoci nell’interno, la missione archeologica del progetto “FArch – Ferrandina Archeologica” (dir. M.C. Monaco) ha individuato e messo in luce un’importante necropoli indigena del VII secolo a.C., mentre in seno al progetto Ritorno ad Anxia (dir. M.C. Monaco), iniziato nel 2014, sono ripresi gli scavi nella necropoli enotria in loc. Raia.

A Grumentum le indagini presso la chiesa di S. Maria Assunta (dir. F. Sogliani), una delle tre chiese paleocristiane di V-VII sec. della città tardoantica, è stato aperto un nuovo saggio per verificare le tracce di strutture individuate dai rilievi geodiagnostici effettuati dall’ISPC del CNR.



Arrivando fino al medioevo, sono continuate le ricerche sul sito fortificato di Satrianum (dir. F. Sogliani), in località Torre di Satriano (Tito), grazie alle quali è stato possibile datare tra fine XIX e inizi XV secolo un grande incendio che ha devastato tutto l’insediamento e metterlo in relazione con i burrascosi rapporti tra Giovanna I d’Angiò e il capitano di ventura Muzio Attendolo Sforza.

Un altro progetto di ricerca ha riguardato poi il comprensorio di Melfi finalizzato alla ricostruzione del percorso della Via Appia, Regina Viarum, tra l’Ofanto e Melfi, attraverso la realizzazione di una “Carta Archeologica” (dir. M.L. Marchi) grazie ad una collaborazione tra l’Università di Foggia e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e il Comune di Melfi.

Infine sono continuate le ricerche in Grecia grazie ad un Protocollo d’Intesa tra la Scuola di Specializzazione – DiCEM e la EFOREIA (Soprintendenza) alle Antichità greca di Preveza. La missione internazionale gode del Riconoscimento Istituzionale e del contributo del MAECI e le indagini rientrano nell’ambito del Laboratorio bilaterale internazionale tra l’ISPC-CNR e la EFOREIA di Preveza (dir. D. Roubis, A. Angeli). Le indagini riguardano la città antica di Kastrì-Pandosia, vicina alla costa ionica dell’Epiro, lungo il corso del fiume Acheronte, ubicata su una collina emergente racchiusa in una imponente cinta muraria in opera poligonale, frequentata in antico tra III e II sec. a.C. e rioccupata in età medievale del XII sec.

Le attività del 2022 inizieranno sugli stessi siti a partire da giugno; siamo molto orgogliosi di poter offrire ai nostri allievi un’ampia scelta e tante possibilità di formazione pratica, essenziale per imparare la professione di archeologo, ma tutto questo richiede grande sforzo organizzativo da parte della Scuola e risorse economiche attualmente garantite, per quanto possibile, dal funzionamento che l’Ateneo garantisce alla Scuola. Ci piacerebbe poter offrire di più, in termini di sostegno economico utile ad un sempre più efficace accompagnamento per i nostri allievi, ma anche per un ampliamento delle ricerche attraverso analisi (archeometriche, archeobotaniche, antropologiche), a volte costose, ma tanto utili per la ricostruzione del passato di una regione, la Basilicata, ricchissima di insediamenti antichi e medievali. Ci piacerebbe trovare dei finanziatori interessati a valorizzare le nostre ricerche, ad aiutare i nostri giovani, sia lucani che provenienti da altre regioni o addirittura dall’estero, nel loro percorso professionale nell’ambito della ricerca, della valorizzazione e della gestione dei numerosi patrimoni archeologici lucani, una grande risorsa ancora poco sfruttata. Noi continuiamo a cercare….” Volontà e sforzi, come detto in premessa, che vanno sostenuti in maniera adeguata.