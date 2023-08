Scrivo? E allora son vivo, anzi ”Guitto”

Qualcuno, dotato di scarso senso dell’umore, di ironia e autoironia, se la prenderà a male se nel titolo ci siamo ispirati all’assunto cartesiano ” Cogito, ergo sum”. E proprio pensare significa esistere, vivere, scrivere per sè e per gli altri. Come ha fatto Antonio Casalaro con i ” Guitti del Continente”’ partendo dal teatro di lava…ai piedi dell’Etna e approdando a quella spenta da secoli dei crateri del Vulture, che ospitano i Laghi di Monticchio. Se ne è ha parlato a Gallicchio ( Potenza) con i contributi di Mario Sanchirico e di Pasquale Tucciariello , di Giovanni Robertella e del sindaco di Gaetano Pandolfi. Trama di intrecci amorosi a parte uno spunto che lega l’allegra compagnia continentale pare essere la vendemmia, a giudicare dalla copertina del romanzo che raffigura una spensierata donna a pigiare le uve nel tino come si usava un tempo. Guitti che brindano con vini che si chiamano Nerello, Etna , Anima ardente e che legano idealmente al nostro Aglianico, che vanta tanti tentativi di imitazione? Sù il sipario, anzi il calice da Gallicchio, nell’anno di grazia 19 agosto 2023…



LA NOTA DELL’EVENTO

Casalaro e “I Guitti del Continente”.“Perché scrivere. Per sconfiggere la morte, l’apatia, il dolce far nulla, e poi approssimazione, freddezza, incuranza, distacco, il non essere, farsi influenzare dalle cose, farsi trascinare, essere gregari, vivere senza indirizzi di vita. Perdere l’indirizzo di casa. Non avere più una casa. E’ terribile”.“Ma la letteratura è altro. E’ precisione non approssimazione, è vita e non morte, è adesione, è aver cura, dirigere e non farsi trascinare, è passione è amore è sentimento è creazione è logica è mito è memoria”. Temi ricorrenti, questi, ed altri ancora relativi ai tempi presenti nei quali il nichilismo, che ha a che fare col nulla ma non è il nulla, condiziona pesantemente la nostra quotidianità.Se ne è parlato a Gallicchio, grazioso ed intraprendente paesino in provincia di Potenza, nel corso della presentazione del pregevole romanzo di Antonio Casalaro, I Guitti del Continente, Photo Travel, Rionero, Agosto 2023.Ne hanno parlato – con la partecipazione di pubblico molto numeroso e assai interessato – il sindaco della cittadina, Gaetano Pandolfi, con Giovanni Robertella che ha introdotto e poi sapientemente moderato gli interventi, e con le dotte relazioni critiche di Mario Sanchirico e di Pasquale Tucciariello.Il romanzo è ambientato in Sicilia, in una cittadina ai piedi dell’Etna.



“Storie intrecciate di amori e di passioni – scrive Tucciariello in quarta di copertina – che vedono coinvolti principalmente attrici di una compagnia teatrale itinerante, i Guitti, e un aitante, e brillante, notaio del posto. Che bel romanzo. Ognuno sa. L’arte favorisce il sentimento, libera emozioni, riduce le ansie di vite senza senso. Si fa pedagogia. E in forma di romanzo si fa terapia. Ma l’autore è cronista o narratore? Piste le une dopo le altre veloci con guizzi improvvisi e poi respiri più lenti, profondi, misurati, e scritti ad arte, per condurre il lettore e disporlo verso visioni di vita condivise come se l’autore ne volesse ricevere consensi. Tempi rispettati, coerenti per logica meticolosa (Casalaro è avvocato), lunghi brani letterariamente imprevedibili, eccellenti”.Giuseppe Grieco, Centro Studi Leone XIII