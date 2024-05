Scri(le)tture ibride in cattedra all’Unitep con il prof Scavetta

Se avete voglia di informarvi, formarvi, e siete animati da tanta voglia di sapere, conoscere e allora non vi resta che appuntarvi la data dell’8 maggio, organizzata dall’Unitep, per incontrare e ascoltare l’esperienza sul campo del professor Domenico Scavetta. Per gli addetti ai lavori è figura conosciuta, che periodicamente tira fuori per ”Energheia” lavori digitali su storia, eventi e protagonisti del territorio, Per i neofiti le ” Scri(le)tture ibride sono un ponte fra tradizione e innovazione, che lascia intatta la voglia di cercare, scavare, scoprire e destare o ridestare interesse sulle buone pratica di scrittura. Dalla penna immersa con il ”pennino” nell’inchiostro (mi è capitato solo alla prima elementare) alla penna a sfera…fino ai primi personal computer con i sistemi e programmi di mondi diversi ( apple, windows, linux ) e l’avvento dei social che hanno creato opportunità ma anche preoccupazione. Non abbiamo citato l’intelligenza artficiale e le problematiche legate al diritto d’autore. Chiedete pure al professore…Domenico Scavetta si informa e dispensa utili consigli.



COMUNICATO STAMPA

———————–

Mercoledì 8 Maggio 2024 alle ore 17,00.

Nell’aula magna dell’Istituto alberghiero Turi di Matera.

Unitep invita la cittadinanza a partecipare all’incontro con il Prof. Domenico Scavetta intitolato “Scri(le)tture ibride”.

*****************

Proseguono i «Mercoledì di Unitep Cultura», attività di partecipazione alla vita intellettuale, sociale, scientifica del territorio che consistono in incontri di natura formativa e informativa, con il mondo del sapere.

Per mercoledì 8 Maggio 2024 alle ore 17:00, nell’aula Magna dell’Istituto Turi di Matera l’Unitep “Università della terza età e della educazione permanente” invita la cittadinanza a partecipare all’incontro con il professore Domenico Scavetta.

Domenico Scavetta, sociologo e dottore di ricerca in Scienze dell’informazione e della comunicazione; si occupa di media digitali e fra l’altro cura con l’Associazione Energheia il progetto di editoria elettronica Scri(le)tture ibride.

Sulle mutazioni delle pratiche di lettura e scrittura legate alla diffusione delle nuove tecnologie ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Parigi 8, e ha pubblicato diversi articoli e due libri: Le metamorfosi della scrittura e Texte, Hypertexte, Hypermédia (con Roger Laufer).

L’evento si aprirà con un’introduzione a cura del Presidente dell’Unitep Costantino Dilillo.

L’appuntamento, al quale tutta la cittadinanza è invitata, si inquadra nella serie di incontri che Unitep promuove per conoscere e divulgare la cultura dei nostri territori.

Unitep, Associazione di Promozione Sociale, organizza attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.

Matera, 06/05/2024

UNITEP APS – MATERA