Scotellaro? Un esempio. Ma gran parte degli intellettuali di oggi sono una delusione

Sintetizziamo nel titolo analisi, giudizio dell’avvocato Leonardo Pinto sulla figura del sindaco, poeta, scrittore di Tricarico, Rocco Scotellaro, che nell’immediato dopoguerra non esitò a dar voce e a schierarsi con gli ultimi pagando anche con il carcere accuse e strategie infamanti , tramante nell’ombra, come sono soliti fare i ”Luigini” di tutte le stagioni della politica. A cominciare da quelli descritti da Carlo Levi nel suo ” Cristo si è fermato a Eboli”. E Pinto che non ha peli sulla lingua nel denunciare contraddizioni, mezze verità e incoerenze di quanti potrebbero e dovrebbe fare di più per evitare la ”deriva” della Basilicata, tra emigrazione e tagli di servizi, punta il dito contro quella categoria di intellettuali che dovrebbero leggere – con attenzione i versi di Rocco- e continuarne l’opera, con tenacia e sete di verità. Se la Basilicata continua ad arretrare, e a piangersi addosso, senza denunciare e rimuovere quelle che sono le cause di tanto immobilismo, ammantato di ipocrisie, opportunismi e autocelebrazioni, è perchè in pochi le danno voce. Pinto cita Giovanni Caserta, che contribuisce ad alimentare il dibattito politico e culturale su giornalemio.it . (https://giornalemio.it/cultura/prime-riflessioni-sui-centanni-di-rocco-scotellaro/) Ma non è il solo, per fortuna. E allora occorre unire forze, alimentare il confronto critico e propositivo, ma senza protagonismi e pregiudizio alcuno come vorrebbero le regole della democrazia, della partecipazione. Rocco Scotellaro è stato anche questo. Ma pochi lo ricordano o fanno finta di non sapere. Si rileggano i suoi versi, efficaci verso la sua, la nostra terra che continua a soffrire.



LE RIFLESSIONI DI LEONARDO PINTO

LE CELEBRAZIONI SUI CENT’ANNI DI ROCCO SCOTELLARO

(….)“giornalemio” , si è occupato delle celebrazioni del centenario della nascita di Scotellaro e dei comitati che se ne sono occupati: un Comitato Scientifico finanziato dalla Regione Basilicata con 200.000,00 €. spesi (e ancora da spendere?) sotto la direzione dell’Atp e un Comitato Nazionale per le cui attività è stato previsto un “investimento” molto più modesto di €.20.000,00.

(…) con il suo approfondimento, che condivido, ha descritto l’impegno politico di Scotellaro, anche attraverso la poesia, non tralasciando il suo meridionalismo circoscritto a quanto aveva orecchiato da Carlo Levi e Manlio Rossi Doria e a quello che aveva visto a Tricarico (analfabetismo, oppressi e oppressori, pochi ricchi e molti poveri ubbidienti e remissivi, iniquità e ingiustizie da colmare). In proposito, correttamente, evidenzia:

“Quando ci si domanda e si afferma che Scotellaro ha cambiato il Sud, c’è solo da sorridere malinconicamente. Nella sua lotta solitaria, ed in certo senso eroica, da lui stesso definita donchisciottesca, Scotellaro, (nella) modesta “uva puttanella”, è lui lo sconfitto, con i suoi complessi di inferiorità, con la poesia dell’ultimo periodo fatta di disamore e solitudine, con vagabondaggio per le città d’Italia, in cerca di un posto di lavoro e di amici che lo aiutassero. In questo fu deluso dallo stesso Levi, che continuava a sognare uno Scotellaro sacrificato tra le argille del Sud, incarnazione di Gobetti al Sud. Non è il caso, dunque, di arrovellarsi intorno a Scotellaro. Lo si affronti dall’interno; si percorra lo sviluppo della sua età infantile e adolescenziale; si vada alla sua formazione culturale e sentimentale nei conventi francescani di Sicignano degli Alburni e Cava dei Tirreni, dove diventò socialista prima ancora che a Tricarico nascesse la sezione del Partito socialista e, lui, Scotellaro, prendesse la tessera del Partito socialista. E si leggano i suoi versi, che sono un diario, una confessione; si ammiri in lui il giovane che, per ardore morale e per sete di giustizia, ha sacrificato tutto sé stesso, bruciando la sua giovinezza sull’altare dell’ideale socialista, nella sua accezione più ampia. E lo si ammiri per questo, indicandolo come modello e come incarnazione dei bisogni eterni degli uomini e dei popoli“.

Si tratta di analisi che condivido in toto. Partendo proprio da tale analisi pongo la questione seria degli “intellettuali accademici” lucani (e non solo) che, a mio avviso, da più settant’anni si “parlano addosso”, quindi si ripetono inutilmente senza riuscire a dare alcun contributo serio e promuovere azioni concrete per debellare le patologie sociali denunciate da Levi e Scotellaro con i loro scritti; patologie che tuttora persistono.



(…) conclude lamentando l’assenza nei due comitati di tanti lucani meritevoli di farne parte e cita i relativi nomi; io ne aggiungo uno: il Prof.Giovanni Caserta, storico, da sempre impegnato in studi e analisi sulla c.d. questione meridionale (da me sempre ritenuta nazionale) il quale, invero, mi sia consentito, non solo ha letto e studiato tanto in proposito, ma ha anche scritto tanto; la sua ultima fatica letteraria: “I cent’anni di Rocco Scotellaro 1923-2023 dalla cronaca al mito”, Scotellaro restituito a Scotellaro, Villani editore. Si tratta di un libro da leggere attentamente che descrive Rocco Scotellaro vero, diverso da quello “costruito” da politici e pseudo intellettuali che gli hanno confezionato un ruolo che mai avrebbe indossato.

Mi piace approfittare dell’articolo (…) per un’ulteriore riflessione sui mali sociali endemici lucani: rassegnazione e indifferenza, che continuano ad affliggere le nostre comunità sebbene siano passati (inutilmente) tanti anni dalle denunce di Levi e Scotellaro.

Da qualche tempo sono fortemente critico nei confronti degli intellettuali lucani, asserviti al potere politico ed economico, in quanto nulla hanno fatto e fanno per estirpare gli anzidetti mali e dare alla Basilicata una classe dirigente politica degna di questo nome.

Come noto, l’intellettuale è colui che mette a disposizione della comunità il proprio sapere per elevarne le condizioni socio-economiche. Quando questo non accade (in Basilicata non si verifica da oltre settant’anni) non si è neppure eruditi, ma persone colte che utilizzano le proprie conoscenze solo in funzione di interessi personali, alla ricerca di prebende e gettoni di presenza per sbarcare il “lunario”. Triste realtà, purtroppo. Questo accade in Basilicata.

L’attuale quadro politico regionale, assai desolante, impone quindi la mobilitazione delle coscienze libere per far emergere una nuova classe dirigente che abbia rispetto delle istituzioni e il culto del bene comune.

Avv.Leonardo Pinto

Caro Giovanni,

come sai, sono fortemente contrario a strumentalizzazioni politiche -per utilità e visibilità personali- di pseudo intellettuali che si occupano da anni di Carlo Levi e Rocco Scotellaro.

Fino a qualche tempo fa ho taciuto; ora ho deciso di puntare l’indice contro chi continua con tali strumentalizzazioni per evidenziarne il basso profilo intellettuale distante mille anni luce dalle denunce sociali di Levi e Scotellaro. A quest’ultimo, gli hanno addirittura “cucito addosso un vestito politico” che mai avrebbe indossato. Sono aspetti, questi, che finalmente stanno emergendo. Infatti, anche ieri sera a Gallicchio, in occasione della presentazione del libro “Microstoria locale”, l’autore Mario Sanchirico, raccogliendo il plauso dei presenti, ha toccato il nervo scoperto degli intellettuali al servizio del potere politico ed economico per utilità personali, corresponsabili del mancato sviluppo socio-economico della ns. regione.

Il Comitato Nazionale e il Comitato Scientifico, entrambi soggetti pubblici, costituiti per la celebrazione del centenario della nascita di Rocco Scotellaro, sono un esempio di come le risorse pubbliche vengano utilizzate con grande disinvoltura per la stessa finalità ed allo scopo di non dispiacere alcuno. Ha ragione il collega Franco Di Caro nell’affermare che è “roba” da Procura della Corte dei Conti. Aspetto che neppure viene colto.

Dunque, tu poni domande serie alle quali gli interessati non risulta abbiano risposto a Nino Grasso e giammai risponderanno a te.

Si tratta di silenzio assordante, inammissibile, indice di complicità.

E’ come voler chiedere perché coloro i quali continuano ad occuparsi di Levi e Scotellaro per accademia e/o diletto non si pongano la domanda semplice: cosa è cambiato dalle denunce sociali e politiche degli stessi; e se nulla è cambiato, perché non è cambiato e cosa si può fare affinché cambi? Mai saranno posti simili interrogativi per mancanza delle necessarie sensibilità per poterlo fare. Mi sono convinto di ciò dopo aver letto il libro che mi hai regalato “La lunga notte della civetta” scritto dal mio illustre concittadino Pio Rasulo.

Vedi Giovanni, la questione è molto semplice: per la tua indiscussa affermazione di letterato e storico non hai avuto bisogno di nomine in comitati e sottocomitati. Ma non è così per tutti, ammesso che riescano a raggiungere gli stessi traguardi.

Come noto, anch’io ho fatto a meno della politica per fare tutto quello che ho fatto.

A suo tempo, abbiamo fatto scelte difficili rinunciando ad opportunità che altri mai avrebbero rifiutato.

Mi piace ricordare, perché utile, che -in quanto partigiani del bene comune- abbiamo fatto tanto per Matera anche grazie all’acume politico dell’allora Sindaco democristiano Di Caro; tu da capogruppo del PCI ed io da capogruppo del MSI, abbiamo contribuito a realizzare le opere pubbliche più importanti che oggi esistono. Nessuno mai dimenticherà la famosa seduta di Consiglio Comunale che durò, senza sospensioni, dalle 9,00 della vigilia della Festa della Bruna e si concluse alle ore 18,00 del giorno dopo (presentai centinaia di emendamenti che “pretesi” di discutere e votare uno, per uno). Ricordi perché? Per bloccare la variante al Piano Regolatore di Via Gravina poiché volevamo, in alternativa, il recupero e la messa in sicurezza degli edifici del centro storico. Spiegammo ai sostenitori dei “palazzinari” la differenza tra edilizia e urbanistica privilegiando la seconda.

Piaccia o non piaccia, caro Giovanni, questa è storia vera di cui dobbiamo essere orgogliosi; il resto è fuffa che non ci appartiene. Per questo proviamo tanta amarezza nel leggere articoli come quello di oggi a firma di Nino Grasso su “La Nuova”, che disapproviamo e condanniamo fermamente” . Un motivo in più, aldilà delle valutazioni personali, per leggere le opere di Rocco per vedere chi si “distrae al bivio, si perde” e chi segue e riprende la strada maestra, dissesti…politici e idrogeologici permettendo.