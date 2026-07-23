Scoppia il pallone a Matera …Omicidio al 90° minuto di Nicola Bronzino

Tranquilli non si tratta della squadra biancoazzurra che si appresta a disputare il prossimo campionato di Eccellenza, e con tanto entusiasmo, ma di quello narrato dal giovane scrittore Nicola Bronzino nato a Grassano ( Matera) nel libro ” Omicidio al novantesimo” edizioni Piemme, che sarà presentato il 29 luglio a Matera , alle 18.30. presso l’Hotel del Campo in collaborazione con la Libreria Di Giulio. Dialogherà con l’autore l’imprenditrice Marianna Dimona.

Non abbiamo ricevuto e né letto il libro recensito sul sito di salottogiallo ma abbiamo letto una recensione pubblicata sul sito https://salottogiallo.com/2026/07/21/omicidio-al-novantesimo-di-nicola-bronzino/ . Una storia che si annuncia avvincente che coinvolge l’Italia del pallone, quella dei mondiali di calcio svoltisi in Italia nel 1990, e altri fatti che segnarono la vita del Belpaese. ”La vicenda -riporta il sito-si sviluppa durante l’estate dei Mondiali di calcio di Italia ’90, un evento che ha rappresentato un momento di entusiasmo collettivo ma che, allo stesso tempo, è coinciso con una stagione segnata da episodi di cronaca destinati a lasciare un segno profondo nell’immaginario nazionale”



LA BIOGRAFIA DELL’AUTORE

Nicola Bronzino

​Nicola Bronzino è un consulente che scrive romanzi per passione, autore di gialli, thriller e narrativa. La sua produzione letteraria spazia da avventure investigative ambientate nel Sud Italia a storie di introspezione ambientate in scenari moderni, consolidando la sua reputazione come autore di narrativa italiana di qualità.

Bronzino ha costruito i suoi romanzi con un mix di storie dal forte carattere narrativo e trame coinvolgenti. Tra le su opere figura la serie “Omicidi in Basilicata”, con protagonista il Maresciallo Scapaccione, una saga di gialli ambientati nella suggestiva provincia lucana che esplora non solo il mistero dell’indagine ma anche il tessuto sociale e culturale delle comunità del Sud Italia.

