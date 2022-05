Sabato sonoro a Matera, a Palazzo Viceconte, per il secondo appuntamento del cartellone di Lucania Musicale. Toccherà alla pianista tarantina Cinzia Decataldo spaziare sul pentagramma del vasto repertorio di Robert Schuman, Clara Vieck Schuman e Johannes Brahms. Romanze, fantasie e per Brahms una variazione sul tema di Robert Schuman. Coincidenze, ispirazioni ? Per saperlo. Non resta che assistere al concerto.

Comunicato Stampa

Le fil rouge

Sabato 21 maggio 2022 alle ore 19, presso la Sala degli Eventi di Palazzo Viceconte a Matera, nel secondo appuntamento della nostra Stagione Musicale 2022, la giovanissima e talentuosa pianista tarantina Cinzia Decataldo ci condurrà nelle profondità delle anime di questi tre grandi titani della letteratura del Romanticismo musicale.

PROGRAMMA

Robert Schumann, Fantasia op. 17

Clara Wieck Schumann, Tre Romanze op. 21

Johannes Brahms, Variazioni su un tema di Schumann op. 9

Per maggiori informazioni visita:Image lucaniamusicale.info