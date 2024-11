Schubert e Brahms nelle Sinfonie Classiche dell’Unitre

Sono tra i compositori più importanti della produzione di musica classica del passato e l’Unitre dedicherà loro la lezione di sabato 23 novembre e del dicembre le ‘’lezioni’’ che terrà il maestro Michele Carulli presso il Centro Carlo Levi. Appassionati e cultori delle grandi sinfonia pronti all’ascolto.

Comunicato

Sabato 23 novembre e sabato 7 dicembre, alle ore 16.00, nella sede del Centro Carlo Levi di Matera il maestro Michele Carulli condurrà due incontri sulla Sinfonia Classica proseguendo la serie di lezioni/conversazioni già iniziata nello scorso anno accademico dalla UNITRE di Matera, in collaborazione con il Centro Carlo Levi. I due incontri saranno dedicati a Schubert e a Brahms, in particolare il maestro Michele Carulli illustrerà la Sinfonia n. 8 di Schubert, detta “La Grande”, e la Sinfonia n. 1 di Brahms. Questo ciclo di Lezioni e di ascolti ha la finalità di sensibilizzare il pubblico alla musica classica, in particolare quella sinfonica, attraverso ascolti guidati che permetteranno di apprezzarne, oltre che la bellezza e il fascino, anche il profondo valore culturale. Michele Carulli, clarinettista e direttore d’orchestra, è entrato giovanissimo nell’orchestra della Scala come clarinetto solista su invito di Claudio Abbado e ha proseguito la sua carriera di direttore d’orchestra prima in Italia e poi all’estero ricoprendo incarichi importanti in città quali Monaco, Dresda e Tokyo.

Matera, 21 novembre 2024 La presidente

Prof.ssa Filomena P. Cancellaro