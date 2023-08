Schegge… e Trucioli nelle ”microstorie” di mest Peppe Lomonaco

Storia di corna,di confessioni all’insegna del ” ma io non ti ho detto niente” di truffatori spietati fino a far esalare l’ ultimo respiro al pollo da spennare di turno, di emigrazione e immigrazione, di matrimoni combinati e scombinati, di ragazzi che hanno dovuto lasciare la scuola a causa di maestri che menavano e basta, di leccapiedi ”untuosi” e ipocriti come l’Uriah Heep di ” David Copperfield” nelle microstorie dei tempi che corrono o sono giunti al traguardo, raccolte dal tenace Peppe Lomonaco da Montescaglioso ( Matera) nell’ultimo lavoro ” Schegge e Trucioli” stampato per le edizioni Motola. Microstorie di vita, di compaesani e non, che Peppe- nel ruolo di falegname, di mest’ d’asc- ha piallato a dovere raccogliendo schegge e trucioli di quel calderone di umanità, che ha fatto quello che ha ritenuto giusto e subìto spesso l’ingratitudine del Potere, l’opportunismo della politica (soprattutto se non eri allineato alla rotta della Balena Bianca e della rete di connivenze e sottobosco che finivano con il circuire ogni voglia di riscatto. Un libro che abbiamo letto a rate, partendo dalla copertina di Annarita Scaramuzzi con quel lenzuolo steso che lascia trasparire il grigiore di vite ”in salita” verso un cielo azzurro che fa librare le ”colombe” dei buoni propositi.



E poi al prefazione di Pasquale Doria, che non manca mai di onorare l’impegno. Doria parla di ”Storie autentiche, che parlano di noi, di tice tabù, delle nostre rare virtù, tacita premessa prima di procedere con sapidi colpi d’ala e descrizioni di fantasia”. Sta, poi al ”falegname” Peppe Lomonaco tirar fuori, dal vivo ricordo di quanti gli hanno aperto pagine di vita tirare fuori la morale anche da situazioni immorali, che in Basilicata coincide con l’eredità del ”familismo amorale” di Edward Banfield dell’antica Lucania che è ancora la palla al piede di quel potere per il potere, fatto di comparizi e comarizi trasversali che alimenta l’emigrazione. E del resto c’è poco da scandalizzarsi se ancora oggi i nostri giovani, che hanno un progetto valido, concreto, si sentono chiedere : ” Chi ti manda?…” E allora il cumulo di ” Schegge e Trucioli ” diventa una catasta da bruciare nel sacro fuoco dell’ironia e dell’ipocrisia. Comunque c’è di che ridere, sorridere, scherzare e commiserare con poche assoluzioni ” Urbi et Orbi” e tanti ” Mea culpa”. E confesso che in più di una commissione ho riso per non piangere… come ripete un antico detto popolare.C’è chi si è ammazzato di fatica per dissodare e valorizzare un pezzo di terra della Chiesa, a Mezzadria, per poi doverlo restituire tra minacce e mazzate, e assistere a un bene destinato a finire in malora, e chi constata lo spessore culturale degli amministratori comunali e di altri pseudo dignitari di corte preferiscono intonare ” Zum Zum…La canzone che mi passa per la testa” ,titolo di un film di Bruno Corbucci e sigla, di Canzonissima del 1968 cantata da Sylive Vartan e Mina, ignorando i brani di poesia di Sergio Endrigo o Roberto Carlos. Non ci meravigliamo più di tanto il livello di chi ci governa continua ad abbassarsi e oggi impera il sorriso ebete dei posatori dei selfies. Povera Italia…



Ma non mancano le storiacce come quella di un truce individuo con il soprannome di ‘’ Ferrovecchio’’, raccoglitore e venditori di mobili, arredi, usuraio e pedofilo, capace di riballtare la situazione davanti ai giudici tanto da accusare la vittima (finita in carcere) di tentato omicidio. Allora c’era tanta omertà e per la vergogna si preferiva e si era obbligati a tacere. E che dire dei matrimoni combinati e scombinati, falliti o deludenti per una dote carente, come descritto in ‘’Nozze’’ e ‘’Palma’’ o ‘’ Zita’’. Roba da menage familiare accomodato o ‘malsopportato’ come lo zio d’America profittatore, ingrato, ospitato a sbafo senza regalare nulla ai nipoti, fare una volta alla spesa e con l’illusione di trovare moglie al paese natio di Collelupo…Storiacce della saga ‘’parenti serpenti e impenitenti’’. Ma non mancano storie da Strapaese adattate in varie salse e latitudine come quella di ‘’Companatico’’ che non poteva permettersi un pezzo di carne in via delle Beccherie e si contentava dell’odore da fare passare sul pane. Gratitudine e miseria che un beccaio avrebbe voluto gli fosse pagata in moneta sonante,ma restituita solo con un tintinnio che finisce con il compensare tutti. C’è da pensarci con tutti gli scrocconi reali e virtuali che ronzano intorno…Roba da crisi di identità come accade in ‘’ Nascita’’ per un giovane di Collelupo che scopre di non essere registrato nell’anagrafe municipale, dopo aver notato che solo lui non aveva ricevuto la cartolina precetto…Ma ungendo l’asse della burocrazie una carta autografa la si tira avanti comunque. ‘’Mondo è stato,mondo è mondo sarà’’ ripete un vecchio adagio. E non sono mancate le disgrazie in paese, e in questo caso il riferimento a Montescaglioso è evidente, con il morti del 28 maggio 1954, precipitati nel vuoto mentre viaggiavano su un camion.Nessun atto di solidarietà, nemmeno per gli scampati, né indennizzi. Ma solo un cippo a ricordare la disgrazia dei 15 occupanti del mezzo. Dalle disgrazie ai disgraziati come il protagonista di ‘’Aggressione’’, coniugato e con prole, che aveva tentato di conquistare Lena ignorando che in zona c’era un carabiniere in borghese, che lo riempì di botte e lo fece incarcerare. Uno sciagurato e sfortunato, ignaro che i zona c’erano le basi missilistiche Nato della Guerra Fredda e che altri in ‘’ Notturno’’, mogli di notabili, imprenditori, un parroco facevano la vita degli sporcaccioni…Salvo poi a pietire di non venire denunciati per il buon nome della famiglia e di quello che la gente per bene ‘’tutta casa, chiesa e pettegolezzo’’ avrebbe detto sul loro conto.



E i giovani se la cavavano con il film ‘’ Vietato’’ ai minori di 18 anni, che si proiettava durante la settimana…Una manovra dei proprietari per fare il pienone, perché sullo schermo non si vedevano né lui e ne lei come Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre. Andò meglio per lo ‘’Spogliarello’’ che agli inizi degli anni Ottanta(lo ricordiamo) passo da un cineteatro di Matera a Monte e con un viavai di adulti, che doveva fare i conti con le reprimende ecclesiastiche, contrarie alla deriva del costume e difensori della moralità e l’intergrità della famiglia.. Sappiamo come andò a finire con una bella pagina di ipocrisia… Come quella di Fra Giovenale, nome di fantasia, ma poteva chiamarsi anche Gaudenzio, sorpreso a ‘’Tossire’’ nei pressi di casa di Rosina Lezizze…che dava la misura della pecorella smarrita da rinsavire. E che dire dello ‘’sciupafemmine’’ di Agendine’’ che si vantava di aver posseduto donne a decine, ma che erano solo nella sua testa? Amare sorprese come in ‘’Cognati’’ che ti promettono mare e monti per far fortuna a Torino e,invece, si finisce a far la fame in un sottoscala… tanto da preferire a tornare a mangiare ‘pane e cipolla’’ in quel di Collelupo. Situazione tranquilla rispetto a Fuga…con un padre di 10 figli, che trova la moglie Maria Caldana( nome e cognome azzeccati…) a letto con il compare di battesimo nella loro casa di emigrati di Torino. Li avrebbe ammazzati entrambi, ma lor se la diedero a gambe. E al poveraccio, cornuto e mazziato, rimase l’incombenza di occuparsi della prole. Ma valla a trovare una Samaritana…



Di necessità virtù e se ti capita una disgrazia come accadde a un muratore e allora ti conviene andare all’Ente Infortuni e tirarla alla lunga fino al riconoscimento dell’invalidità e tirare avanti con il bastone fino alla pensione. Copione già visto e che fa rabbia con quegli infortuni ricorrenti, che continuano ad accadere. Come la questione immorale, fatta di corruzione, mazzette, per commissioni, tecnici, amministratori locali e via ‘’ungendo’’ per pagare gli stati di avanzamento di un” appalto” descritto in un episodio, attribuito a un imprenditore edile ,che ha augurato ai ‘’lupi famelici’’ degli enti locali di spendere in medicine i soldi della corruzione . Il male del BelPaese, che ha un’altra balconata maleodorante, descritta da Peppe in ‘’ Cirrotici’’nei concorsi per le assunzioni negli enti pubblici, con bandi su misura e cavilli che consentono di mettere a lavorare la gente giusta in vista della campagna elettorale. Vampiri fino alle estorsioni nella richiesta di ‘’Pizzo’’ avanzata da malavitosi a imprenditori, che proprio non ci stavano, come accaduto al titolare di una panetteria al quale venne proposta una ‘assicurazione’’. Alla risposta negativa seguirono minacce, attentati, ma di solidarietà e sostegno nemmeno a parlarne. ‘’ La fine del pizzo avvenne quando i boss si divisero: si prendevano a fucilate tra bande’’. E quando nella pizzeria accadono fatti di sangue che di impediscono di ricominciare nello stesso luogo e allora è meglio ‘’Risorgere’’ altrove.Illegalità e immoralità, tra volontà e coraggio di denunciare a braccetto, anche per le ‘’Promozioni’’ di teste di legno nel Pubblico o in una grande azienda e con tutto il ribrezzo di quanti fanno onestamente il proprio lavoro: i soliti giochi della politica. Ma c’è chi vuole far colpo nella società o tra le ragazze come in ‘’spider’’, riparare il tetto della casa di campagna rubando le ‘’ Tegole’’ all’Anas o impegnarsi, di malavoglia per ‘’ Trasporti’’ di mobili per un avvocato che si negava sempre quando si trattava di pagare per il disturbo , senza ricavare nulla.



Stanno bene gli spilorci, come un tale dell’episodio “Caffè” che non offre mai nulla ad altri ma è il primo quando trova chi mette mano alla tasca, sulla stessa lunghezza d’onda del profittatore ‘’Osvaldo’’ ospite fisso domenicale che a casa sua attende che gli invitati portino il pranzo….Personaggi che stanno bene nei carrozzoni della Pubblica Amministrazione come ‘’Eurobio’’, grazie alle lottizzazioni della politica, o nella dimensione speculativa della sanità privata se ci scappa una ernia ‘’Inguinale’’. Il falegname Peppe Lomonaco ne ha descritte tante nelle 250 pagine di microracconti e in alcuni casi ha descritto anche situazioni di scaltrezza, intelligenza, che hanno consentito a cittadini di rivalersi o di fregare quanti abusano del potere e gestiscono la cosa pubblica.



La scena della propria Ford ‘’Taunus’’ parcheggiata con il cofano aperto, durante il periodo natalizio, accanto a quella dello stesso colore del povero ‘Servitore’’ dello Stato, e riempita di ‘’ogni ben di Dio’’sono una pagina da applausi…all’insegna del ‘ Ben gli sta a quel ladro matricolato. Non gli bastava il lauto stipendio che gli diamo?’’ Vatti a fidare…anche degli amici, soprattutto se sono “Artisti”, e ti tolgono il saluto e ti lasciano a piedi se vinci un inaspettato primo premio a un concorso nel Metapontino. Meglio riderci sù per la dabbenaggine di un ladruncolo matricolato che non esita a fare incetta di” Cachi’’ in un terreno del Bradano, ma deve desistere, rimettendoci il raccolto a causa dei cinghiali. Nessun indennizzo…e mano alla tasca come capitò a Rocco con i ‘’Festeggiamenti’’ dei compagni di scuola in pizzeria…che non lo esonerarono dal pagare la sua parte. Che faccetoste. La stagione del covid ha poi rovinato tutto con le zone rosse fino all’Abbazia, il periodo di confinamento domiciliare ( in inglese Lockdown) che dirada i contatti e i “Monatti’’ pronti ad atti di pietà e a contattare il ‘’Proctologo’’ contro le scariche diarroiche profuse… Soluzioni pronta, fino al ‘’Ricordo’’ con don Antonio, che animava il circolo giovanile ‘’Giovanni XXIII’’ con Angelo Bianchi, con la passione condivisa per la lettura tanto da raggiungere Bari con la fiat 500 per fare incetta di libri… Ci fermiamo qui. Trucioli e scintille continua e la pialla di mest Peppe Lomonaco continua a lavorare a mille. Il resto è nel libro. Fosse per noi il premio ‘’ Bancarella’’ glielo daremmo volentieri. Se lo merita.



