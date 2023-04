”Scene di Vita” per i 50 anni di attività dell’artista Vita Malvaso

Se non l’avete ancora vista, la mostra che l’artista Vita Malvaso ha allestito a Matera, a Palazzo Malvinni Malvezzi per i suoi 50 anni di attività artistica, vi consigliamo di farlo , per i tanti spunti che ” Scene di Vita” propone nel percorso di tele tematiche dislocate nelle stanze nobiliari. E la ”nobiltà” d’animo traspare nel suo tratto delicato, ma efficace e inconfondibile e il tema della mostra ” Scene di…Vita” lo è di nome e di fatto. Quadri ma anche ceramiche istoriate e non poteva che essere così visto che l’artista è nata a Grottaglie, capitale riconosciuta della ceramiche. Un legame ideale tra Matera, che annovera manufatti di varie epoche al museo, e con una tradizione ripresa da giovani artigiani e artisti. Ne abbiamo visti alcuni apprezzare i suoi lavori, soffermandosi a commentarne disegno e segnificato. Un pezzo di cultura descritto con tanta poesia…E Vita ha deciso di coinvolgere, fino al 2 maggio, altre sensibilità in eventi collaterali alla mostra. Brava. Un gesto di attenzione verso quanti sanno apprezzare la cultura in tutte le sue espressioni.



Le “Scene di vita” di Vita Malvaso in mostra a Palazzo Malvinni Malvezzi

Dal 3 Aprile al 2 Maggio 2023, gli splendidi ambienti di Palazzo Malvinni Malvezzi ospitano la mostra di pittura “Scene di vita“, organizzata per celebrare i 50 anni di attività artistica di Vita Malvaso.

La mostra sarà tutti i giorni dalle 10 alle 21 con ingresso libero.

Per tutta la durata della mostra, è prevista una serie di eventi culturali collaterali: scopriamo insieme il programma completo.

NOTE IN ARTE

12 aprile – Ore 19

Esibizione musicale con:

Martina Tosti – Voce e tastiera,

Matteo Lovecchio – Voce;

Luciano Garramone – Clarinetto;

Presentazione di Maria Pia Montesano.

ANTONIO LIFRANCHI E BRUNELLA ANDRISANI IN SCENA

18 aprile – Ore 19

Poesie di Katia Marsico. Presenta Angela Menchisi.

CORALE POLIFONICA “ROSA PONSELLE”

20 aprile – Ore 20

Viaggio nella musica italiana e tra le classiche canzoni napoletane con il Maestro Giuseppe Ciamarella.

Letture sulla città di Matera, con Margherita Marziario, giurista e insegnante.

“IL SUDORE DEL PANE”

21 aprile – Ore 19

Carlo Gaudiano, medico e scrittore. Presenta Margherita Marzario.

STRANI STRUMENTI: “L’ARTE E LA NATURA UMANA”

27 aprile – Ore 19

Vincenzo Santarcangelo, docente del Politecnico di Torino. Presenta Maristella Trombetta.

“DIARIO DI UN MEDICO”

28 aprile – Ore 19

Carlo Gaudiano, medico e scrittore. Presenta Anna Rivelli.

“A CALCI E MORSI”

2 maggio – Ore 19

Maddalena Bonelli, medico e scrittrice.