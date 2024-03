Scatti d’autore con i fotografi Anfm anche per la Biblioteca ”Stigliani”

E un matrimonio inatteso….ma che ci fa piacere per quel valore aggiunto, sul piano della sensibilizzazione e della valorizzazione, che l’occhio attento dei fotografi di matrimonio dell’Anfm potranno rivolgere alla biblioteca ” Tommaso Stigliani” che raccoglie uno scrigno regale di saperi e testimonianze che non può essere accantonato, dimenticato o, peggio, appannaggio di disegni pseudo innovativi che poco o nulla hanno a che fare con la tradizione di quel presidio culturale. Cosi quegli scatti potranno contribuire a far viaggiare un messaggio che ha superato le 30.000 firme della petizione, on line e al banchetto, presso il presidio al Palazzo dell’Annunziata, attivato dalle associazioni Amici della Biblioteca e di Amabili Confini. L’annuncio del ”reportage” nel corso della conferenza stampa di presentazione della quattordicesima convention dell’Associazione nazionale fotografi matrimonialisti (anfm), che si svolgerà a Matera dal 12 al 16 marzo.Fotografia contemporanea, business, uso dei social nertwork, intelligenza artificiale sono alcuni dei temi che caratterizzeranno un evento che a Matera ha ospitato due edizioni e con la terza(è auspicabile) è in cantiere. Nel programma dei lavori, illustrato dal presidente dell’Anfm Flavio Bandiera, sono previsti master a Palazzo Malvinni Malvezzi con fotografi di livello internazionale, due mostre fotografiche presso lo Studio Arti visive e presso le scuderie di Palazzo Malvinni Malvezzi, quest’ultima dedicata al ritratto nel matrimonio e presso lo studio Arti Visive curata da Maurizio Beucci, attività di sala posa, proiezioni di film al Cinema Comunale. I fotografi, ha ricordato il giornalista Pasquale Doria , descriveranno con le immagini anche la situazione della biblioteca ” Tommaso Stigliani” , iniziativa che potrebbe portare alla organizzazione di una mostra tematica. E’ una parte di quello che accadrà durante i lavori dell’Anfm, che vedrà la partecipazione di 450 fotografi. Mercoledì 13 marzo,intanto, si entra nel vivo della programmazione con le prime masterclass, www.anfm.it, e la inaugurazione in serata delle mostre tematiche presso lo Studio Arti Visive e le scuderie di Palazzo Malvinni Malvezzi.