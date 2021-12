L’appuntamento è per le 20.00 di domani, domenica 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, presso la sala conferenze dell’Istituto comprensivo “Fabrizio De Andrè” con il Gran concerto di Natale della Fondazione Orchestra Lucana,diretta dal maestro Rocco Lacanfora, e la esibizione del soprano Martina Tragni, del mezzosoprano Mariella Zito e del baritono Vincenzo Parziale. Nel programma della serata saranno eseguiti brani della tradizione natalizia Brahms, Haendel , Mozart, De Liguori, De Filpo, Anderson, Berlin, D’Ambrosio

“GRAN CONCERTO DI NATALE”

organizzato dalla Fondazione Orchestra Lucana in collaborazione con la Provincia di Matera che hanno fortemente voluto questo evento per far giungere l’Augurio di un Natale sereno e pieno di speranza per il futuro. Si tratta di un concerto di Natale e come tale non può non avere come protagonisti i sentimenti, che risuonano nelle più belle composizioni della tradizione, sia italiana che internazionale.

Protagonisti dell’evento, che si terrà a Scanzano Jonico il 26 dicembre 2021 alle ore 20.00 presso la sala conferenze dell’I.C. “Fabrizio De Andrè”, sono i musicisti della Fondazione Orchestra Lucana, il soprano Martina Tragni, il Mezzosoprano Mariella Zito, il Baritono Vincenzo Parziale diretti dal M° Rocco Lacanfora.

Si tratta, infatti, di una ricorrenza che nella nostra tradizione va oltre il significato religioso che assume per alcuni e diventa elemento trasversale che accomuna tutti nel ricordare l’esperienza della nascita, della vita che si rinnova costantemente ed è capace di unire gli uomini, abolendo i diversi confini e travalicando il tempo.

La presidente della Fondazione Orchestra Lucana Gianna Racamato ricorda che il Natale è una occasione di gioia e di affratellamento che si esprime attraverso una tradizione musicale legata a canti che riecheggiano nelle ninne-nanne o nel giubilo di un gioco di un bambino.

Il Programma del Gran Concerto di Natale include alcune composizioni di illustri compositori come Brahms e per lo stile corale, Haendel e Mozart accompagnate da un insieme di canti natalizi di epoche e paesi diversi, nei quali, in differenti lingue, accenti e sonorità, si esprime la tenera meraviglia che ci rapisce ogni volta che siamo testimoni di una nuova nascita. Il sottofondo o la cornice di questi brani è dunque all’insegna del confronto e della tolleranza tra punti di vista diversi, non solo in senso strettamente musicale, ma anche contenutistico.

Il Presidente della Provincia di Matera Piero Marrese sottolinea l’orgoglio quest’anno di rinnovare la magia del Natale attraverso questa iniziativa, volendo stare accanto ai bambini e alle famiglie della comunità di Scanzano Jonico, si consolida il legame tra Istituzioni e cittadini ribadendone la forza e la solidità dell’intero territorio provinciale.