“Sauro assolato”, poesie di Nicola Fornabaio

“Sauro assolato“, di Nicola Fornabaio, introduzione di Alfonso Guida, Eretica Edizioni (Buccino, 2022), pag. 92, euro 15.00.

In questa plaquette della maturità, “Sauro assolato”, il poeta meridiano Nicola Fornabaio legge “sfortunati poeti russi”.

“Lo sai che vivo seduto

sulla bocca del vulcano

certe volte erutto

certe volte frano”.

Gioca, intanto, Fornabaio in una porta della casa, varcata già la prima soglia del testo eponimo “Sauro assolato”, per dare “Sulla bocca del vulcano” quale esempio della cadenza e del sentimento del suo versificare. E se nel 2020, il poeta Nicola Fornabaio aveva pubblicato la propedeutica raccolta “Simmetrie Esistenziali” – presso lo stesso piccolo e attivo editore del salernitano più vicino (che ci sia) alla Basilicata del nostro -, adesso arrivano i componimenti del passo in avanti; con incertezze sempre meno evidenti, quasi un nulla.

“Sanno di creta rossa i lucani. / Odorano di origano selvatico.” (…) “Cricchiano le pietre fredde sotto i piedi”. (…) “Sbriciolati sepolcri / racchiudono il vento / i ricordi un soffio / il mio spavento”. Sono le parole significative che esaltano “le mie intimità provvisorie”, del poeta. Dove vive il rumore contrario alle pubblicità del marketing territoriale, istituzionalizzato, istituzionale o privato che sia. Quello dei luoghi. Dei luoghi nei luoghi: le persone, gli animali, le cose. Sempre ascoltando le fibrillazioni naturali “tra le curve ombreggiate / di Cirigliano”. Anche quando tutto questo mondo è visto da lontano.

Non a caso il nostro maggiore poeta, Alfonso Guida, in sede di presentazione sentimentale quanto letteraria del davvero agile volume utilizza termini ben precisi di accoglienza alla poesia di Fornabaio. Ben sapendo, noi, che Guida si occupa solo e soltanto della poetica che gli porta dignità di lirismo.

Nicola Fornabaio è poeta meridiano. Nelle sue terre distanti dal centro nevralgico della superficialità, attorno ai giri e vai delle stazioni di posta e delle poste fatte cartelle di dismissioni dei nostri paesi di origine riceviamo la benedizione pre-cristiana del domani; giorno che viene ancora, e che è stato contadino nella ricerca delle zolle della coltivazione della parole ripresa oltre l’immagine dei ricordi.