Sassi, Santi e l’anima del territorio nella mostra di Donato

Impara l’arte e mettila a frutto, sopratutto se hai ottimo spirito di osservazione, voglia di tirar fuori anima, identità ed espressività di un volto, un luogo, un segno che lega alla natura, alla vita in tutte le sue espressioni. E’ quello che ha ispirato e guida la mano, il cuore e le intuizioni dell’artista materano Donato Martina, autodidatta, e con una predilezione per la ritrattistica, il disegno a china e a matita, l’incisione ( praticata in passato presso la scuola di Grafica di via Sette Dolori), la pittura e negli ultimi anni anche la cartapesta, appresa frequentando i maestri artigiani del carro trionfale. Un impegno a tutto tondo profuso, con pazienza, passione, ”senza fretta ” come si suol dire. La personale che si inaugura lunedì 1 agosto e fino al 1 settembre a Matera, presso la Chiesa del Purgatorio (con orari di visita dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00), come riporta la locandina della cooperativa Oltre L’Arte, che gestisce quei luoghi, è la sintesi di un impegno ultratrentennale, fatto di esperienze diverse e di continua ricerca di tecniche espressive. E lo spirito di osservazione, accanto alla ”puntigliosità” per il particolare, è un biglietto da visita di Donato, appassionato di escursionismo, e pronto a ”fotografare” e poi a riprodurre quello che lo colpisce. Può essere uno scorcio dei rioni Sassi o dei centri storici dei nostri piccoli paesi, a rischio di estinzione, o il volto scavato degli anziani , veri archivi viventi di una memoria da preservare. C’è il tema della spiritualità e della devozione popolare, con il Cristo cinto di spine rivolto al Padre, San Pio che vede e provvede, la carità fiera e dignitosa di Madre Teresa di Calcutta e quello dell’umanità, con i volti di bimbi che commuovo per una lacrima o per gli occhi vispi che chiedono attenzione. Donato Martina, artista della realtà che si specchia nel cuore, nell’anima, nell’identità di persone, paesaggi, della Natura. A confermarlo una mostra di oltre 40 opere, e tra queste anche lavori in cartapesta, che invitano a guardarsi intorno e a rispettare quello che la tenacia e i sacrifici dell’uomo e la Natura ci hanno lasciato. E un tocco d’arte, con questa mostra, ce lo ricorda.