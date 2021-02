“I Sassi di Matera ieri e oggi. Le fotografie del Fondo Viggiano a confronto con quelle attuali”. È il titolo del libro di Roberto Nadalin, fotografo romano d’architettura, edito per i tipi di Edigrafema e realizzato con la compartecipazione del Consiglio regionale della Basilicata.

La pubblicazione è stata autorizzata dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e, attraverso il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo, ha ottenuto il patrocinio dell’Università degli Studi della Basilicata.

Cinquantasei fotografie storiche del Fondo Viaggiano, custodite nell’archivio del MiBACT, a confronto con altrettante immagini dell’attuale scenario dei Sassi, eseguite con medesimo punto di vista da Nadalin. A corredo, testi di personalità del mondo accademico e culturale, tradotti in inglese, analizzano i cambiamenti dei luoghi in questi circa cinquant’anni.

L’opera, di carattere semiscientifico, per linguaggio e stile si propone di arrivare al vasto pubblico al fine di offrire, attraverso “parallelismi d’immagine”, un punto di vista storico, architettonico e antropologico rinnovato della Matera di ieri e di oggi. Al contempo punta a promuovere il Fondo Viggiano, vero e proprio patrimonio di conoscenza.

Un’intervista ad Augusto Viggiano, pochi mesi prima della sua scomparsa, conduce in un viaggio nel tempo che ripercorre la storia dei Sassi dallo svuotamento a oggi, richiamando i ricordi e le ragioni che lo spinsero a fotografare quei luoghi.

Approfondimenti sul libro sono disponibili sul sito internet www.isassidimateraierieoggi.it.

I contributi inseriti nel volume sono: Introduzione. La fotografia come documento per la lettura dell’architettura e delle sue trasformazioni nel tempo dei rioni dei Sassi di Daniela Esposito (Direttore della Scuola di specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio, “Sapienza” Università di Roma); Genesi di un progetto fotografico di Roberto Nadalin (Autore dell’opera); Il Fondo fotografico Augusto Viggiano conservato presso l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del MiBACT di Elena Berardi (MiBACT – ICCD Responsabile fototeca nazionale); Mater(i)a e Sassi. Storia e futuro di Antonella Guida e Vito D. Porcari (rispettivamente professore ordinario del Dipartimento delle Culture Europee e Mediterranee dell’Università degli Studi della Basilicata e Research Fellow e PhD in Cities and Landscapes); Il paesaggio ritrovato. Riflessioni sugli interventi nei Sassi di Daniela Concas (professore incaricato “Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Storia del disegno e restauro dell’architettura); Intervista ad Augusto Viggiano di Roberto Nadalin; Postfazione. Matera e la fotografia di Amerigo Restucci (già Rettore e professore ordinario dell’Università IUAV di Venezia).