Abbiamo pubblicato ieri un testo che ci aveva inviato una lettrice di Giornalemio.it con alcune sue considerazioni (https://giornalemio.it/cronaca/da-una-nostra-lettrice-costruisci-italia-perche-morire-e-anche-rinascere/) su questi giorni in cui siamo tutti “costretti” a vivere nelle nostre case a causa di questo insidioso nemico, invisibile ma temibilissimo, contro cui non si è trovata ancora un’arma efficace con cui difenderci.

Pensieri e riflessioni passano in queste ore per la mente di tutti, grandi e piccoli. Servono a tutti per capire, capirsi, difendersi, prepararsi a ciò che verrà dopo …..quando una terapia efficace (ci si augura quanto prima) sarà stata trovata. Nel frattempo si vive, si pensa, si lavora e si fa scuola persino anche da casa….

A seguire pubblico altri pensieri, questa volta in versi, e che mi sono giunti non per mail ma direttamente sulla scrivania ad opera della mia piccola Sara (V^ elementare). Eccoli, così come me li ha fatti leggere, corredato dal disegno di copertina….

“LE STRADE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS”

Le strade vuote e silenziose

ci aspettano pazientose

siam tutti a casa chiusi

perfino i cani han tristi i musi

lui (il virus) va in giro per la città

e si diverte qua e là

noi pieni di speranza

speriam di vivere al mare la vacanza

oggi zero sono i casi

ed i politici pensan alle fasi

a settembre a scuola con la mascherina

loro dicono così ma pensassero a stamattina!