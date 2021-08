…L’estate sta finendo o quasi, ma le atmosfere marine continuano e continueranno a suscitare sensazioni anche quando il tempo sarà cupo e le giornate saranno uggiose. Ma a Matera produzioni come quella di Guia Zurla, che espone a Matera sabato 28 agosto, presso la Gallery SaxArt ,nel Sasso Barisano, lasciano il segno delle sedimentazioni millenarie e nel posto giusto… Perché le cave di calcarenite del comprensorio murgiano in epoche remote erano coperte di mare e cetacei come il fossile ritrovato della Balena ‘’Giuliana’’, in corso di restauro hanno lasciato tracce e calchi che colpiscono studiosi e visitatori. La vernice è l’occasione per rafforzare questo rapporto e apprezzare la creatività e la sensibilità di un’artista dalle intuizioni originali.La mostra, nata dalla collaborazione tra l’associazione culturale Materart e Gallery Saxart, potrà essere visitata fino al 12 settembre.



LA NOTA DI PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

Guia Zurla è l’artista ospite di questa fine estate nell’affascinante spazio della Gallery SaxArt.

Nata a Milano del 1969 dimostra fin da bambina un forte temperamento artistico passando ore e ore a disegnare. La famiglia, e in particolar modo la nonna che la porta in giro per esposizioni, e la mamma , l appoggiano e la spronano a coltivare la sua passione.

Oltre all’arte Guia ha una passione sfrenata per la natura, soprattutto il mare, e una spiccata sensibilità che le fa osservare i piccoli particolari con attenzione; queste due virtu’ la portano a iniziare una carriera come illustratrice naturalistica.

Lavora per alcune riviste italiane come Ville&Giardini e Airone Junior.

In particolare, dalla collaborazione con Ville&Giardini, nascono delle meravigliose tavole di frutta , fiori e foglie colorate che furono un poco l’esordio della carriera artistica.

In questi anni lavora con una tecnica molto lenta che richiede grandissima precisione: le matite colorate. Sono queste un mezzo tecnico spesso assai sottovalutato, attraverso il quale Guia riesce a creare incredibili effetti di “pelo” o “guscio” o “tessuto vegetale”.

Nel 2009 la passione per il mare la porta alla decisione di trasferirsi a vivere sulla costa ligure, e a dedicarsi sempre di più al suo soggetto preferito: le conchiglie.

Questo passo segna l ‘inizio di una produzione più “artistica”: con una serie di lavori che ne testimoniano il percorso Guia si stacca dalla “semplice” copia della realtà delle illustrazioni e giunge alla elaborazione del soggetto, re interpretandone i volumi.

Le conchiglie, sono le “modelle” perfette: i gusci opachi e rovinati dal mare in contrasto con gli interni madreperlacei e ancora lucidi si prestano ai giochi di materiali diversi e differenti brillantezze delle superfici.

Guia inizia a giocare con i materiali.

La ricerca di creare i volumi che vede la porta a sperimentare; si diverte a usare e miscelare tra di loro le tecniche piu impensabili, il carboncino con oli, acrilici e acquarelli con resine e smalti. A volte aggiunge matita.

A volte mette colore e poi lo toglie con colpi di spugna.

Poi arriva l’emozionante scoperta della materia per sfondare la bidimensionalità della tela.

E’ una rivelazione.

Ne nasce uno stile assolutamente personale, i soggetti diventano palpabili, sfondano lo spazio, è una “pittura-scultura”.

E’ una tecnica unica.

Guia disegna sulla tela le sue conchiglie e poi le costruisce rendendole tri dimensionali e a quel punto gioca con le luci e le ombre sui volumi creati.

Nel 2014 alla ricerca di caldo e soprattutto di luoghi selvaggi si trasferisce a Fuerteventura dove prosegue l’attività con esposizioni locali e soprattutto nella contigua isola di Lanzarote.

Sull’isola incontra molte conchiglie rovinate dal mare e inizia la produzione di una serie di “conchiglie rotte” dove i gusci spezzati lasciano intravvedere l’interno della chiocciola.

Qualcuno dice che i quadri di quest’artista fanno venire voglia di allungare la mano e mettersi la conchiglia in tasca.

A metà di quest’anno, sempre inquieta, come ogni artista che si rispetta, ma soprattutto alla ricerca di luoghi poco contaminati dalla presenza umana, rientra in continente e attualmente risiede nel nord della Spagna.

Prosegue la produzione di opere con soggetti marini di conchiglie e recentemente di onde.

Hanno scritto su di lei in un libro (Artigiani del Mare) che parla di artisti che traggono la loro ispirazione dal mare.

Mostre ed Esposizioni:

1999 Partecipa esponendo a “Natale al Monastero di Torba” con patrocinio del FAI

2000 Personale presso Villa Benvenuti – Crema

2002 Esposizione di Opere presso Granaio Verde – Azienda Agricola Ricci Curbastro

– Franciacorta

2009 Collettiva – “Fiori” Presso Galleria d’Arte Cristina Busi – Chiavari

(esposizioni fatte ancora con opere di illustrazione)

__________

2011 Primo Premio come Migliore Opera – Mostra Mercato AEM – Milano

2012 Personale – “La Natura negli Occhi” Biblioteca Comunale – Sestri Levante con il Patrocinio del Comune

2013 Personale – “Conchiglie” presso Galleria D’Arte Corallo – Camogli

2014- Collettiva presso Galleria Ristorante Tantaluna – Corralejo, Spain

2015 – Personale presso Galleria Ristorante Tantaluna – Corralejo, Spain

2016 – pubblicazione del libro Artigiani Del Mare, surf e dintorni, Edizioni Progetto Cultura

dove le viene dedicato un capitolo di tre pagine

2017 – Personale presso Casa della Cultura – Muros De Nalon, Spain

2018 – Personale presso Casa della Cultura – Muros de Nalon, Spain

2018 – Personale presso Museo Casa del Mar – San Juan De La Arena, Spain

2019 – Personale presso Casa della Cultura – Muros de Nalon,* Spain

2020 – Personale presso Museo Casa del Mar – San Juan De La Arena, Spain

* c’è una motivazione storico/sentimentale per la scelta di questo luogo: Muros De Nalon è il sito d’incontro tra Guia e il Nord di Spagna, e della sua infatuazione per questi luoghi selvaggi; inoltre il luogo fu teatro negli anni 1880-90 della fondazione de “ La Colonia Artistica di Muros ” tra i cui artisti risalta il nome di J.Sorolla, pittore della luce e delle spiagge