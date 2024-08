Sant’Eustachio naif con le opere di Tony Montemurro

Ancora un omaggio del pittore materano Tony Montemurro, che in passato ha mostrato e riportato su tela la devozione radicata per la Santa Patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna, e dal prossimo 30 agosto- presso la chiesa del Carmine- per i Patrono Sant’ Eustachio, Una iniziativa, realizzata con l’Associazione Maria Santissima della Bruna, per la portata culturale e religiosa dell’evento. Per l’occasione sarร presentato anche un opuscolo a tema.

In occasione dei festeggiamenti previsti a settembre in onore di Sant’Eustachio martire e familiari martiri, ๐ฏ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐รฌ 30 ๐š๐ ๐จ๐ฌ๐ญ๐จ 2024 sarร inaugurata la mostra ๐’๐š๐ง๐ญโ€™๐„๐ฎ๐ฌ๐ญ๐š๐œ๐ก๐ข๐จ ๐ง๐šรฏ๐Ÿ, dedicata allโ€™antica e radicata devozione dei materani a santโ€™Eustachio, il piรน antico patrono della cittร dei Sassi.

๐Ÿ‘‰ L’esposizione, allestita presso la chiesa della Madonna del Carmine (palazzo Lanfranchi), ubicata in piazzetta Pascoli a Matera, attraverso le opere generosamente prestate dallโ€™artista ๐“๐จ๐ง๐ฒ ๐Œ๐จ๐ง๐ญ๐ž๐ฆ๐ฎ๐ซ๐ซ๐จ, (๐’๐’๐’•๐’ ๐’„๐’๐’Ž๐’† ๐’Š๐’ ๐’๐’‚รฏ๐’‡ ๐’Ž๐’‚๐’•๐’†๐’“๐’‚๐’๐’) si presenta come un percorso di approfondimento volto a raccontare i principali avvenimenti della vita di santโ€™Eustachio, alcuni fatti storico-leggendari attestanti il suo culto a Matera e il fermento che a settembre, negli anni ’50-’60 del secolo scorso, investiva i cittadini che si preparavano alla festa in suo onore.

๐Ÿ‘‰ Nella stessa occasione sarร presentato anche ๐‘บ๐’‚๐’๐’•โ€™๐‘ฌ๐’–๐’”๐’•๐’‚๐’„๐’‰๐’Š๐’ ๐’๐’‚รฏ๐’‡ ๐’๐’†๐’๐’โ€™๐’‚๐’“๐’•๐’† ๐’ ๐’Š ๐‘ป๐’๐’๐’š ๐‘ด๐’๐’๐’•๐’†๐’Ž๐’–๐’“๐’“๐’, un opuscolo curato dall’Associazione Maria Santissima della Bruna, realizzato per lasciare memoria del significato religioso-culturale dellโ€™allestimento.

La mostra, che sarร visitabile fino al 30 settembre, รจ stata attuata grazie al concreto sostegno della banca BPER, alla disponibilitร della direttrice dei Musei Nazionali di Matera, arch. Annamaria Mauro, e alla collaborazione di Luca Colacicco, ai quali si esprime viva gratitudine.

Vi aspettiamo ๐Ÿ‘

โ™ฆ๏ธ ๐’๐š๐ง๐ญโ€™๐„๐ฎ๐ฌ๐ญ๐š๐œ๐ก๐ข๐จ ๐ง๐šรฏ๐Ÿ

๐Ÿ“Œ chiesa della Madonna del Carmine (Palazzo Lanfranchi), Piazzetta Pascoli, Matera

โœ”๏ธ Inaugurazione > venerdรฌ 30 agosto 2024, ore 18:30

โœ”๏ธ Giorni di apertura > 30 agosto – 30 settembre 2024

โœ”๏ธ Orari di apertura > mattina 10:30 – 12:30 | pomeriggio 17:30 – 19:30

โœ”๏ธ Ingresso libero.

#FestadiSantEustachio #Matera