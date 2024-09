Sant’Eustachio e la ”storia” della mostra naif di Montemurro

Se non l’avete ancora fatto vi invitiamo a visitare la mostra, c’è tempo fino al 30 settembre prossimo, ”Sant’Eustachio naif, nell’arte d Tony Montemurro” allestita a Matera (https://giornalemio.it/cultura/omaggio-a-sant-eustachio-con-larte-naif-di-tony-montemurro/) presso la Chiesa del Carmine al Palazzo Lanfranchi. Ne vale davvero la pena per conoscere la storia del Patrono di Matera, della sua famiglia, attraverso l’arte di un devoto, semplice, che guarda al passato e alla cultura popolare con l’anima di un fanciullo…E a descriverla, con umiltà e scrupolosità riconosciute, è Franco Moliterni ” responsabile del settore cultura ” dell’Associazione Maria Santissima della Bruna che ha voluto la mostra e fatto stampare una pregevole pubblicazione tematica. Una lettura e una analisi sulla storia del Santo e della sua famiglia che incuriosiscono per la puntualità dei riferimento religiosi, storici e per quel ”tocco” di leggenda che prende la gente con inevitabili riferimenti, passaparola, che sono anche ”lievito” per alimentare la fede nei secoli per il Santo Patrono. Aspetto che si innesta nella vena e nelle intuizioni artistiche di Tpny Montemurro, legato alla vita dei vicinati dei rioni Sassi degli anni Cinquanta. Un’arte,la sua, naif …ingenua, semplice, festosa, se preferite , espressione di una religiosità popolare verso la Madonna della Bruna, Sant’Eustachio e, immaginiamo- vista che abita a ridosso di piazza san Giovanni e con una bella vista sui rioni Sassi- anche verso i ”Santi Medici” Cosma e Damiano. E i Santi Patroni, la Madonna della Bruna e Sant’Eustachio, sono ‘tanta luce’ della sua arte.



Franco Moliterni coglie appieno questo aspetto, che si traduce in uno stile espressivo originale: ”… Per Tony,invero- scrive Franco Moliterni- esse sono ricorrenze che mantengono le tracce di quella sacralità risalente a tempi ancestrali e che conservano sempre acceso il fuoco del ricordo di millenni di relazioni con il divino negli antri scavati nella roccia, che nel trascorrere del tempo hanno di frequente cambiato il loro uso da case e luoghi di culto, e viceversa, e hanno dato rifugio insieme a copri e ad anime ciclicamente purificati e ringiovaniti: corpi e anime, perciò non caratterizzabili con i lineamenti del volto”’. Il resto lo troverete nelle dettagliate descrizioni dei quadri e delle terrecotte di Tony Montemurro, con un riferimento a miracoli attributi al Santo. Un motivi in più per leggere quanto scritto da Franco Moliterni nella pubblicazione che troverete alla mostre e press la sede dell’Associazione in piazza del Sedile. Non dimenticate la festa di Sant’ Eustachio e l’intenso programma allestito per la ricorrenza.