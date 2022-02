Dimmi qual è lo spettacolo televisivo che i tuoi cittadini seguono di più e ti dirò che Paese sei.

Febbraio è il momento del rito laico del festival della canzone italiana e anche chi vorrebbe disertare è costretto per induzione a patire i tormentoni che giungono dal teatro Ariston e il vuoto chiacchiericcio del suo inutile contorno extramusicale.

Sia chiaro che a chi scrive non interessano le polemiche sulle omelie del politicamente corretto o “scorretto da copione” né le cosiddette provocazioni che servono solo a dare visibilità a chi ha poco o nulla da dire sul piano artistico. Quello che trovo criminale di questa manifestazione è l’opera di disinformazione musicale di massa che da sempre opera sugli italiani.

L’80% della produzione musicale in questo Paese è realizzata da produttori e artisti indipendenti ed emergenti che al di là dei loro meriti vivranno sempre e solo di briciole e a volte nemmeno quelle per il genere che propongono o per la loro linea di condotta e pensiero. Stesso discorso per i piccoli promotori e organizzatori di eventi che al consueto esilio sociale negli ultimi due anni hanno dovuto fare i conti anche con l’impossibilità di lavorare a causa del covid.

E poi c’è Sanremo. Quasi diciassette milioni e mezzo di euro per un singolo evento con cui milioni di persone sono indotte a consumare prodotti graditi a direttori artistici graditi a loro volta dal gotha dell’industria musicale molto gradito alla politica (tanto da ricevere il grosso dei fondi FUS e dei ristori per le restrizioni).