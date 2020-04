Con i ”se” e i ”ma” la storia non si fa, vero, ma è altrettanto innegabile che nel piatto della bilancia del Mezzogiorno mancano milioni di euro dovuti, spettanti, nella spesa del Bel Paese. Una situazione che spiega i limiti della Servizio sanitario, che ha delle eccellenze ma anche situazioni paradossali di spreco di danaro come le tante incompiute strutture ospedaliere realizzate in lontane campagne elettorali ”pur chè si faccia” ma senza programmazione e con inevitabili delusioni.



E allora quando l’ospedale Cotugno si segnala a livello internazionale per la sperimentazione di un farmaco – il Tocilizumab- che ha dato ottimi risultati nella cura dell’epidemia da coronavirus, poi sperimentato ma senza clamori anche al Madonna delle Grazie di Matera, non c’è che da prenderne atto. Ma senza gridare al miracolo. Quando ci sono professionalità, condizioni ottimali di lavoro, risorse ed entusiasmo anche la capitale dell’ex Regno delle Due Sicilie svetta. Sì proprio il regno della dinastia dei Borboni che prima dell’avvento, a ”tappe forzate” dell’ Unità d’Italia, diede grande prove di lungimiranza programmatica e organizzativa dei servizi sanitari, con la istituzione delle commissioni protomedicali territoriali con un gran numero di ospedali, medici, infermieri,strutture sanitarie specializzate e di ricerca, tanto da farne un ”faro” della sanità europea. Ricordiamo che risalgono al 1749 i primi provvedimenti di Sanità Pubblica nel Regno delle Due Sicilie. A Palermo il Senato pubblicò uno studio sull’epidemia di peste che aveva colpito la città Messina nel 1743. In quella sede vennero proposte misure di protezione come i cordoni sanitari portuali. La prevenzione era il cardine della medicina del Regno, tanto da detenere il record di bassa mortalità infantile . Ci fu attenzione verso le campagne vaccinali, come quella sul vaiolo voluta da re Ferdinando IV di Borbone.

Il prospetto sui ”meriti” di quella dinastia, segnalataci con uno schema ”gigliato” dal Musicologo Pietro Andrisani, legato a Napoli e a Montescaglioso, riassumono i risultati raggiunti in campo sanitario dalla dinastia borbonica.

Il Sud era avanti,eccome, rispetto al resto della Penisola e il processo di ”piemontesizzazione” e repressione con tutto quello che ne seguì durante e dopo il Brigantaggio, cancellarono per sempre quelle conquiste. Il resto, purtroppo, è storia d’oggi con la migrazione sanitaria verso il Nord che sappiamo e che sottrae risorse preziose al Mezzogiorno. Questione complessa con la palla al piede costituita da burocrazia, classe dirigente spesso mediocre, divisioni, questione morale e illegalità di vario tipo, che hanno creato situazioni a macchia di leopardo tra eccellenze e malasanità. Ma il Sud c’è e se facesse rete ne avremmo da guadagnare tutti. Serve la buona politica del passato, e quella borbonica è tra queste, insieme a quella che sta dando prova di voler fare. Del resto abbiamo una tradizione che lo testimonia. I musei ne sono pieni. Ma preferiamo far riferimento al Medioevo, agli insegnamenti della scuola medica salernitana che fece scuola…Provate a rileggere alcuni passi dell’Ora di Storia e risalterà come già all’ora l’invito a lavarsi spesso le mani era tra i consigli utili per contenere i contagi.



E ne abbiamo avuto contezza nello scorso mese di giugno a Matera, in occasione dell’anno da capitale europea della cultura, per la inaugurazione della mostra e la presentazione del libro di Gennaro Rispoli “Scienza, Carità, Arte negli Antichi Ospedali d’Italia” presso l’ex ospedale san Rocco. Una mostra nella quale vennero esposti strumenti medici, libri, stampe e i pastori malati della collezione del Museo delle Arti Sanitarie ubicato nel Complesso Ospedaliero degli Incurabili di Napoli. Tra i più antichi nosocomio del Mezzogiorno e che è in attesa di essere valorizzato. La Sanità del Sud puo’farcela, ad armi e risorse pari con il Nord e liberandosi,una volta per tutte, di quella pesante zavorra descritta prima.