Sanità da salvare. C’è l’arte che attacca

Anche l’arte fa la sua parte e non si mette da parte. Anzi è in prima fila ” Attacca” come riporta un catalogo distribuito davanti all’ospedale ” Madonna delle Grazie” per la settimana di presidio permanente, organizzata da Cgil, Cis, Uil e da decine di associazioni territoriali come riportato nel servizio https://giornalemio.it/salute-e-benessere/asm-atica-alla-canna-del-gas-firmate-e-protestate/. E quel catalogo policromo con Ramarro, nato dalla matita di Giuseppe Palumbo”, è paradossalmente il primo supereroe masochista che è l’unico felice del declino in atto’….della Asm e dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Un ospedale capofila di un depotenziamento di funzioni, servizi, organico in provincia di Matera a vantaggio di un disegno di accentramento regionale, cominciato in passato con le giunte di centrosinistra e che si sta concretizzando con quella di centrodestra. L’arte materana non ci sta ed espone alcuni lavori ”incerottati” per stare in tema… Oltre al ” Ramarro, superoe felice”, Andrea Semplici con ”La cura”, Saverio Nuzzolese con le opere ” Presepe minimale con cerotti”, Adele Caputo ”Il cuore di Gianluca”, Angelo Palumbo ” Attaccati alla tradizione migliore-a Rocco Mazzarone”, Giando Palazzo ” Oltremodo fasciato”, Roberto Ditaranto ” RIcordando Calamandrei”, Gabriella Papapietro ” La chiscedd” e ”Giuseppe Barberio ” Tali & squali”. Lavori di artisti che difendono la cultura di e per Matera, con un invito a prendersi cura di un luogo di cura – come scrive Andrea Semplici. ” …C’è la passione di una comunità in un ospedale come il Santa Maria delle Grazie. Non indebolitelo, difendetelo, incoraggiate chi vi lavoro. sostenetelo. Abbiatene cura”. Certo, ma mandando a casa chi ha lavorato e continua a lavorare per depotenziarlo. Altrimenti è una fatica di Sisifo…