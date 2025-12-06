San Rocco, un culto, una ricerca e una mostra a Matera con Mewe

E’ senz’altro il Santo più venerato della Basilicata e a Tolve (Potenza) la devozione è davvero forte. Meriterebbe, con la Madonna nera di Viggiano(Potenza) di diventare co patrono della Basilicata. E a ragione. San Rocco è invocato a protezione di malattie, epidemie e dei pellegrini che come lui girano il mondo per fede o amore per la Natura. La mostra ”Comune Sentire” inaugurata a Matera, grazie alla lungimiranza della cooperativa culturale di comunità Mewe, presso la chiesa dedicata a san Biagio,ha avuto il merito di mettere insieme le esperienze del presepista tricaricese Giuseppe Dabraio e gli scatti in bianco e nero del passato del materano Michele Morelli. L’effetto è davvero interessante, favorito anche da una base musicale, che porta nella cittadina della valle del Bradano. Così i pupi del presepe che recano i cinti di candele, con l’effige del Santo, e le foto dei devoti che con devozione ( è il tema del progetto di Mewe) sono un invito a soffermarsi e a stimolare la ricerca sul culto di San Rocco, a Tolve e in altri centri della Basilicata. E poi il presepe e Matera è, per tanti motivi con i rioni Sassi, l’opera in calcarenite policroma custodita in cattedrale, la tradizione della cartapesta sono parte della memoria delle tradizioni locali da coltivare. Peccato che sotto l’albero di piazza Vittorio Veneto non ci sia alcun segno per ricordarlo.Lo facciamo noi e lo ha fatto don Angelo Tataranni che ha benedetto la mostra, ricordando che nella sua chiesa di San Rocco in via Lucana è custodito da tempo un presepe realizzato dal maestro Dabraio. San Rocco e il presepe, un itinerario di arte e fede.



A Matera tre mostre danno il via al palinsesto di eventi “Devoti in Devozione”

Sabato 6 dicembre apre la mostra “Comune Sentire” del presepista Giuseppe Dabraio, arricchita dagli scatti del fotografo Michele Morelli, e viene presentato il Cinto Totem MeWe; domenica 7 sarà inaugurata la mostra “Ulivi Animati” dello scultore Donato Fusco

MATERA – Il 6 dicembre prende il via a Matera “Devoti in Devozione”, palinsesto di iniziative socio-culturali che fino al 18 gennaio proporrà nel Sasso Barisano tre mostre d’arte e ventidue appuntamenti tra concerti, presentazioni di libri, performance di teatro-musica e conversazioni a più voci. Il programma, progettato e coordinato da MeWe società cooperativa socio-culturale di comunità, unitamente ai delegati episcopali della Commissione Cultura dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, indaga il tema della devozione popolare come pratica artistica, culturale e sociale.

L’apertura sarà segnata dall’inaugurazione delle tre mostre, fruibili al pubblico fino al 15 gennaio, del presepista Giuseppe Dabraio, del fotografo Michele Morelli e dello scultore Donato Fusco.

Sabato 6 dicembre alle ore 10, nella Chiesa di San Biagio, sarà inaugurato il primo quadro plastico “Comune Sentire” di Giuseppe Dabraio, che propone una rappresentazione presepiale della devozione popolare a San Rocco di Tolve, ampliata dagli scatti fotografici di Michele Morelli sull’antropologia della devozione al Santo patrono di molti comuni lucani e pugliesi.



Seguirà alle 10.45, sul Sagrato della Chiesa di Madonna delle Virtù Nuova (via Fiorentini / Rione Vetera), la presentazione del Cinto Totem MeWe, realizzato nell’area psichiatrica del centro diurno della cooperativa sociale Questa Città a Gravina in Puglia, coordinato da Mariacarla Plotino, durante il laboratorio di arte del riciclo guidato da Chiara Colonna, responsabile delle attività, e da Anna Cirasola, insegnante di arte del riciclo per la cooperativa. Alla realizzazione del Cinto Totem MeWe hanno collaborato Dalia Capone, Veronica Dimattia, Arianna Foggetta, Alessia Loglisci, Annalisa Loglisci, Rosa Nivelli e Daniele Scardinale.

Alle 11.15, nella Chiesa di Madonna delle Virtù Nuova, saranno presentati il secondo e il terzo quadro plastico di Giuseppe Dabraio, dedicati alla devozione verso Maria Santissima della Bruna e a quella verso la Madonna Nera di Viggiano. A seguire, sulle Terrazze Vetera Matera adiacenti alla chiesa, si svolgerà la conversazione sul tema “Devozioni popolari in Lucania”, con interventi di don Angelo Raffaele Tataranni, prof.ssa Vita Santoro, don Michele Larocca, Giuseppe Dabraio, Michele Morelli, con il coordinamento di Paola Saraceno.

Domenica 7 dicembre alle ore 10, presso la Gallery Sax Art, sarà inaugurata la mostra di sculture antropomorfe “Ulivi Animati” del maestro Donato Fusco, a evidenziare la dimensione naturalistica e ambientale come primo atto devozionale, mentre alle 11.30 è in programma la presentazione della mini raccolta poetica “All’ombra della luna” di Roberto Linzalone, poeta e “agitatore culturale” materano, presentato dalla giornalista Beatrice Volpe.



