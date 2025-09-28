San Francesco e una icona di vita nel messaggio delle Clarisse

Il poverello d’Assisi, Patrono d’Italia, che ha ispirato encicliche papali e l’impegno per la pace, il dialogo, la natura e il dialogo fra i popoli continua a svelare messaggi senza tempo anche nell’arte, in quel linguaggio espressivo e profondo che sono le icone. E quella sul Cantico delle Creature, descritta nella nota che segue da suor Pierpaola Nistri e delle sorelle del convento delle Clarisse di Grottaglie ( Taranto) è un invito a trasformare la vita in un canto di lode. E con l’occasione fanno gli auguri a quanti si chiamano Francesco e Francesca .



Carissimi fratelli e sorelle,

questa icona nasce come dono che desidero affidare a tutte le famiglie, al popolo di Dio e a ogni uomo e donna di buona volontà: ai frati, alle sorelle, ai laici francescani e, con cuore grato, anche ai presbiteri della mia diocesi.

La consegno a quanti, credenti e non credenti, in ogni parte del mondo, cercano la luce, la bellezza e la comunione, e custodiscono, ciascuno a suo modo, il dono della creazione.

L’icona del Cantico delle Creature si ispira alla spiritualità di san Francesco e all’enciclica Laudato si’, ricordandoci che tutta la creazione è unita in un’unica lode a Dio.

Al centro troviamo Francesco, con le braccia aperte in segno di abbraccio cosmico e di unione con Cristo. Attorno a lui compaiono gli elementi della natura – sole, luna, vento, acqua, fuoco, terra – ciascuno con il proprio valore simbolico, insieme al melograno (unità, vita eterna) e alla palma (vittoria, vita nuova).

Due figure femminili rappresentano la dimensione sponsale e mistica (la Sposa del Cantico) e la dimensione materna e concreta (Sorella Terra). In loro si riflette la creazione intera, chiamata a trasfigurarsi nella lode e nell’amore: non solo espressione di bellezza e fecondità, ma anche segno di un’umanità che, accogliendo lo sguardo di Dio, entra progressivamente nella comunione piena con il Creatore.

L’icona si conclude con la scena della morte di san Francesco, accolta dai frati, da Chiara e dalle sorelle: la “sorella morte” diventa compimento del Cantico, porta verso l’abbraccio eterno di Dio.

👉 In sintesi, l’icona ci invita a trasformare la vita in un canto di lode, custodendo il creato e vivendo ogni momento come un’occasione di gratitudine e comunione.

Un abbraccio a tutte buona festa di San Francesco suor Pierpaola e sorelle