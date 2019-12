Polvere, scampanii, l’abbaiare continuo dei pastori maremmani dal vello bianco e il collare metallico per proteggersi dagli assalti dei lupi, mentre i pastori scrutavano vette e ruscelli addentando pane e cacio, prima di attizzare il fuoco negli jazzi disseminati lungo i percorsi della transumanza. Gabriele D’Annunzio ne ha descritto protagonisti e tradizioni in celebri versi, altri le hanno cantate, altri ancora come l’amico Armando Lostaglio tira fuori i ricordi personali di famiglia citando con rispetto e gratitudine Salvatore…E lo fa spaziando tra immagini, episodi, ricordi e sapori d’infanzia per un evento unico che segnava il passaggio delle stagioni e della vita, perché come ripeteva Nikos Kazantzakis anche gli animali hanno un’anima, come gli uomini. Ma gli animali rispettano la natura. L’uomo? In parte e quando non lo fa le si rivolta contro. La transumanza è diventata patrimonio dell’Umanità. Dalle nostre parti, in Basilicata, la praticano in pochi. Peccato. Greggi e armenti sono sempre di meno e i tratturi spesso sono stati cancellati in parte, occupati dal basamento di pale eoliche, alterati dall’aratro che ha tagliato i confini. Forse è l’occasione per ridisegnarli e riprendere quello che è stato trattato. Hanno un’anima millenaria e Armando lo ha ricordato.

LA TRANSUMANZA PATRIMONIO DELL’UNESCO

RICORDANDO SALVATORE

Di Armando Lostaglio

Fa un bell’effetto apprendere che le fatiche più arcaiche dell’uomo, quelle legate agli spostamenti, alle transumanze, oggi siano riconosciute patrimonio immateriale dell’Umanità, sotto la tutela dell’UNESCO. E in virtù di tale mai tardiva gratitudine, sovviene alla memoria un acconto sulle vicissitudine che faceva Salvatore (classe 1900), lucano coriaceo, tenace quanto generoso, che con gli animali al seguito aveva trascorso più della metà della sua vita.

A giugno arriva il tempo di transumanza, quello dei cavalli ubriachi che affrontano con le mandrie lunghi percorsi. Come ogni anno, da secoli, in questo periodo si ripete per le strade notturne il rituale antico della transumanza, antico per la tradizione lucana, e non solo, un retaggio di una civiltà che si misurava con l’attitudine al lavoro, al sacrificio.

Un dolce tintinnio di campane dai suoni più diversi attraversa la notte sonnolente, rompendo il silenzio di chi è già dormiente. Questa strada da sempre, (oggi è la Statale, Apulo-Lucana) porta ai pascoli montani, proviene dalla Puglia e porta fino ai territori appenninici di San Fele, di Ruvo del Monte, verso il Santuario di Pierno, o verso Monticchio e il Vulture. Quel dolce tintinnio ha tirato giù dal letto decine di persone, bambini soprattutto, attoniti ad osservare questa lenta processione che inizia nella notte dei secoli, con la civiltà dei pastori e dei nomadi, e giunge fino a noi grazie al lento scorrere del tempo, al seguito delle vacche, dei buoi, dei vitelli: centinaia di esemplari condotti con parsimonia e pazienza dalla pianura alla montagna, e poi, al volgere delle stagioni, dalla montagna alla pianura.

“Pensi alle vacche in Puglia?”, cantava un vecchio adagio popolare che si addice ancora oggi a chi è sovrappensiero.

Ebbene, alla Puglia andava il pensiero di quei comuni mandriani, di quei “foresi” che il tempo misuravano con le lune e con le stagioni; un po’ come accadeva ai più famosi mandriani di oltreoceano, ai “cow-boys” che, nel bene e nel male, hanno lasciato il segno nella storia in quelle terre lontane. I nostri mandriani vivono ancora oggi nella solitudine e nell’anonimato; non crediamo siano stati mai girati film sul loro conto, forse qualche documentario; conservano un dignitoso silenzio, rotto solo una volta all’anno dal tintinnio dei campanacci al collo delle ancor più sventurate bestie. Che conducono qua e là, attraversando strade d’asfalto, cittadine e campagne, un periodo che va dalla prima decade di giugno e termina con la festa di Santa Caterina, il 25 novembre, quando l’inverno preme ed è tempo di tornare in pianura, ove garantire al bestiame miglior vita, pascolo ed acqua e riparo.

Si ritorna in Tavoliere, in terra di Foggia, in Capitanata o nei tenimenti fra Cerignola, Canosa o nei lucani territori di confine, Lavello e Venosa, nella tenuta di caccia dei Briscese.

“Quando si partiva dalle pianure lavellesi di Gaudiano o da Rocchetta scalo, si potevano fare anche quattro giorni e quattro notti continue di cammino, con le mandrie e a cavallo della giumenta”. Gli occhi gli brillavano quando ci raccontava di queste migrazioni antiche, ma che, nella sua voce, assumevano tutto un sapore contestuale. Era un uomo anziano, aveva allora quasi tutti gli anni del secolo, ma la memoria inossidabile lo rendeva vivo, incredibilmente vero. Salvatore (era mio padre) aveva trascorso quarant’anni in questo mestiere “che non è un mestiere, è una specie di missione, una prova continua con se stessi, fra se stessi e le leggi della natura”. Ci faceva capire. “Si partiva dalle Puglie e si toccava la montagna di Rapone o il bosco di Pescopagano e poi via per Laviano o per Contursi (quando siamo in provincia di Salerno). Deviando invece per l’Irpinia da Calitri (Avellino), in altri due giorni e due notti, si poteva arrivare al Campo di Summonte, ai piedi del veneratissimo Santuario di Montevergine che domina Avellino. E’ terra molto simile alla montagna lucana, sia come vegetazione che nei costumi e nelle tradizioni; identico è il modo di lavorare il latte. Quando si è in cammino, l’unica speranza che viene coltivata è quella di raggiungere la meta, e conveniva camminare con le mandrie più di notte che di giorno, perché la calura del giorno poteva provocare la dispersione degli animali più giovani, sempre alla ricerca di acqua e di frescura”

Salvatore era originario di Melfi, ma erano più gli anni che aveva vissuto a Rionero, ai piedi del Vulture, montagna che conosceva praticamente “come le proprie tasche”, dalla Frasca alle Fontane “dei Piloni”, alla “Fontana del Lupo” e “dei Faggi”.

A Melfi venivano in molti, fino agli anni Cinquanta, dalle comunità di montagna, da San Fele, da Pierno, da Pescopagano, e per ottenere il diritto di territorio per il pascolo, veniva stipulata la cosiddetta jus civica che, dopo sei mesi, dava diritto alla cittadinanza e quindi a poter pascolare le proprie mandrie.

Salvatore raccontava storie di sofferenza con una tale vitalità da rendere partecipi alla sofferenza chi lo ascoltava. Era coinvolgente perché, nonostante i patimenti, quel lavoro lo amava: quel contatto continuo con la natura, e poi l’arte casearia, i formaggi e i latticini, spesso lavorati con il fratello Antonio e i nipoti, capaci di farne a forma di cavalluccio e stelle marine. C’era arte in questo mestiere, che mestiere non è: è una missione al cospetto del cielo, della sua clemenza ovvero delle sue avversità, intemperie e malanni.

Ora, da lassù, guarda andare ancora su e giù per le colline le mansuete mandrie, in quella processione antica che il tempo accompagna, nell’elogio della lentezza, con i buoi, le vacche e i vitelli, gli asini e i cani. E in fila sparsa ci sono quegli uomini, che Salvatore individuerà ancora bene come fratelli di latte. In quella processione senza tempo, in una dura esistenza affiorata per qualche istante, grazie al tintinnio irregolare e discontinuo di quei campanacci suonati nella notte.

Quei sacerdoti del silenzio lasciano dietro una scia di odori, quasi come incenso; e riaffiorano per rivivere i versi di Nikos Kazantzakis:

Abbiate cura degli animali, delle mucche /

delle pecore / degli asini

Credetemi, anch’essi hanno un’anima, / sono esseri umani.

Solo che hanno il pelo lungo / e non sanno parlare;

sono uomini di un tempo remoto …