Saluta la ”Ballerina del Piano” per la Noblesse du temps

Sorpresa per materani e turisti che nella mattinata di sabato 16 luglio hanno trovato in piazza San Francesco d’Assisi la scultura ” Noblesse du temps” (dal francese Nobiltà del Tempo) di Salvador Dalì, al posto della ultrafotografata scultura ”Ballerina del Piano” . Un avvicendamento di opere, da quanto abbiamo appreso, che movimenta l’interesse per le creazioni dell’artista spagnolo, al quale è dedicata nei rioni Sassi, all’interno della chiese rupestri di San Nicola dei Greci e Madonna delle Virtù, una ”poliedrica ” mostra dal tema ” La coincidenza degli opposti”. E in via Madonna delle Virtù c’è un’altra scultura ” il cavallo con l’orologio a molle” che fa il paio con l’elefante dalle strutture slanciate di via San Biagio.



L’arrivo in piazza San Francesco d’Assisi della nuova scultura fa parte di un ciclo di produzioni sul tema del tempo sotto il segno degli orologi, arricchito da altri simboli, con un tronco d’albero che guarda la corona a simboleggiare l’umanità. Ormai fa parte del paesaggio e non mancherà di essere oggetto di analisi oltre che di foto ricordo che faranno viaggiare Matera per i cinque continenti, come è accaduto per la ” Ballerina”. Quest’ultima sarà sottoposta a un periodico intervento di pulizia conservativa e poi…tornerà a danzare in altro luogo del pianeta. Nel frattempo visitate la mostra nei Sassi e informatevi sul sito web www.daliamatera.it