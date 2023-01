Saluta a Taranto la mostra sui “balocchi” di Marzadori

Altri tempi hanno detto i bimbi che oggi hanno i capelli bianchi e hanno avuto modo di giocare con i balocchi di legno, forgiati a mano e decorati con colori vivaci e dai meccanismi messi a punto dalla creatività di artigiani o progettisti, che li hanno disegnati e costruiti per la gioia dei bimbi. La mostra ” I balocchi’ della collezioni Marzadori, dedicata al giocattolo storico, ha chiuso a Taranto un mese di visite che hanno conquistato grandi e piccini. E le foto sono eloquenti. Altro che dimensione alienante del digitale o di tablet e smartphone fatta di luci, suoni e altri surrogati che non consentono di giocare e socializzare con altri coetanei. I giocattoli del passato avevano e hanno questa funzione. I bambini crescono se condividono, si divertono, se possono giocare insieme e un giocattolo snodabile, su ruote, che rimbalza o ha le fattezze della simpatia, non possono che favorire questo rapporto. Grazie alla collezione Marzadori e ai suoi balocchi, un termine che ci porta a ‘Pinocchio” . Quel burattino di legno della storia di Collodi, che aveva sognato e vissuto la storia dei balocchi…

Comunicato stampa

“I balocchi”

Mostra del giocattolo storico dalla famosa collezione Marzadori

Biblioteca comunale “Pietro Acclavio”, Taranto

9 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023

Dopo quasi un mese, chiude oggi i battenti “I balocchi”, la mostra del giocattolo storico che ha portato in tutto il mondo i capolavori della collezione Marzadori.

L’esposizione, ospitata dallo scorso 9 dicembre al primo piano della biblioteca comunale “Pietro Acclavio”, è stata promossa dal consiglio regionale della Puglia, con il sostegno

dell’amministrazione comunale di Taranto e il patrocinio della Regione Emilia Romagna.

Sono stati registrati numeri importanti per la mostra curata da Luigi Orione Amato e Raffaela Zizzari, che ha avuto come protagonisti numerosi pezzi della preziosa collezione Marzadori, già esposta al Moma di New York, alla Triennale di Milano e alla biblioteca Salaborsa di Bologna.

«Centinaia di visitatori hanno scelto di compiere questo ideale viaggio attraverso 100 anni di arredi, complementi per l’infanzia e giocattoli di legno – ha spiegato il curatore Luigi Orione

Amato – una raccolta di pezzi unici che è iniziata circa 30 anni fa, con la nascita della prima figlia del collezionista Maurizio Marzadori. Abbiamo portato a Taranto, città dall’enorme vivacità culturale, uno sguardo particolare sull’evoluzione del design applicato all’infanzia, parlando non solo di giochi, ma anche di pedagogia, di storia, di società. I riscontri sono stati entusiastici, grazie soprattutto alla splendida biblioteca “Pietro Acclavio”, la cui originale struttura ha reso particolarmente suggestiva l’esposizione dei pezzi».



“I balocchi” ha raccontato ai tarantini l’evoluzione della cultura dell’infanzia, uno spaccato storico nel quale creativi, pedagogisti e architetti hanno iniziato a progettare oggetti

espressamente destinati ai bambini. Mobili e “camerette”, arredi scolastici, abiti, giochi di legno e per esterno, vengono realizzati da grandi artisti e designer, ma anche da autori sconosciuti, attingendo a cultura, creatività e moda del tempo.

Le opere presentate a Taranto, oltre 350, sono state organizzate in un percorso espositivo

suddiviso per aree tematiche, in una logica di “alti” e “bassi” che ha premuto sul rapporto tra nonni e nipoti, tra chi ha evocato lontani ricordi infantili e chi si è stupito di fronte a oggetti distanti anni luce dalla contemporaneità.

«Questo approccio ci ha permesso di integrare la mostra con laboratori didattici specifici – ha aggiunto l’altra curatrice, Raffaella Zizzari – uno per ogni settimana di esposizione e tutti “sold out”. Siamo certi di aver seminato proficuamente nel territorio e di aver mostrato come un luogo votato alla cultura, come una biblioteca, possa esprimere potenzialità inaspettate».

La mostra “I balocchi” è stata prodotta dalla società Orione, in collaborazione con “Poli bibliomuseali di Puglia”, “Teatro Pubblico Pugliese” e i partner tecnici Provinciali e Isola di Mezzo.