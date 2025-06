S.O.S per Biblioteca di Montalbano. Che e chi si aspetta?

Non si ha notizia di progetti, di prese di posizione, di interventi pubblici o privati per evitare che il degrado della biblioteca di Montalbano Jonico ( Matera) vada avanti. La denuncia, ancora una volta via dal concittadino Vincenzo Maida, animatore del Centro Drus e autore di progetti e ricerche culturali davvero interessanti con un invito all’Amministrazione comunale a far presto. Nel frattempo insetti ghiotti di inchiostro d’epoca o tarli della carta vanno avanti spediti. Servono interventi a brevissimo tempo, prima che arrivino le ipocrite e tardive lacrime di coccodrillo….



L’appello di Vincenzo Maida

UNA RICHIESTA DI AIUTO CHE CI AUGURIAMO VENGA ACCOLTA!!!

RISCHI PER I LIBRI DEL FONDO ANTICO DELLA BIBLIOTECA DI MONTALBANIO JONICO !

INTERVENIRE SUBITO, PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI!

Il Fondo Antico della biblioteca comunale Rondinelli di Montalbano J. si compone di circa 9.000 volumi, tra cui oltre 150 Cinquencentine.

Secondo gli esperti i libri sono infettati dal “pesciolino d’argento”, un insetto che è ghiotto di inghiostro e di carta antica, e anche dal “tarlo”. Va fatto un trattamento al più presto, l’ultimo risale a oltre dieci anni fa.

Lo stiamo sollecitando da tempo. Per chi ama i libri è una ferita che va al più presto rimarginata.

Siamo certi che l’Amministrazione Comunale saprà sensibilmente raccogliere questo appello. In verità non si tratta del primo!

Dr. Vincenzo Maida