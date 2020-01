Napoli e la sua vivacità, quella forza a non rassegnarsi mai, capace di far diventare normale quello che può sembrare straordinario come la storia della verace panettiera Carmela, che dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 decide di rimboccarsi le maniche di riapre la bottega, chiusa dalla guerra. A impersonala la brava e bella Serena Autieri nel lavoro ”Rosso Napoletano” in programma sabato 11 e domenica 12 settembre presso il Teatro Mercadante di Altamura. Un lavoro che apre tanti spaccati di vita dove bene e male, fortuna, sfortuna, sorte e malasorte si sovappongono e si susseguono aprendo quella porta della bottega dove entra ed esce una umanità diversa, come il soldato tedesco Raphael avvenente e disperato,che fa lanciare al discolo Cupido più di una freccia al cuore della bella panettiera, uno scugnizzo o un mamma che hanno fame. Ma all’amore non si sfugge, sopratutto quando ami l’umanità della tua città e allora tutto si complica perchè, piaccia o no, con l’armistizio i tedeschi sono diventati nemici e Napoli fa aiutata a campare, a riprendersi . E Rosso Napoletano tira fuori la sua anima con il cuore e gli occhi di una donna innamorata, che canta, si muove, ride e piange passando parola e testimonianze a Donna Rosa, sua madre, e a ”O’ Professore” memoria culturale e sentimentale della Napoli che sogna tra sofferenze e speranza. E tutto intorno, dal palco alla platea alla galleria il vortice di sentimenti, fuori dagli stereotipi dell’iconografia napoletana, per una storia viva, vera da ”cuore” rosso partenopeo. Da non perdere. Per informazioni e biglietti rivolgersi al Teatro Mercadante.