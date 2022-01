Dall’orchestra spettacolo di Raoul Casadei con la musica solare e il ”lissio” che ha fatto e fa ballare generazioni di appassionati del ballo da balera agli ”Extraliscio”, anche loro romagnoli, espressione di un genere ”fuori tempo” che va al tempo di punk…Loro sono in pista da tempo, con quegli occhiali da saldatore o da subacqueo, che invitano a fare un tuffo in brani rivisitati come Rosamunda che ha furoreggiato a San Remo e poi in tour con Jovanotti dove hanno spopolato con altri brani come Bianca luce nera, la nave sul monte e altri tratti dai lavori ” Canzoni da ballo”, ” Imballabilissimi- Ballabilissimi”, ” E’ bello perdersi” e ” Punk da Balera”. Sono stati anche gli autori di GiraGiroGiraGi sigla ufficiale del Giro d’Italia 2020 e poi il film diretto da Elisabetta Sgarbi ” Extraliscio-Punk da Balera”. Il simpatico e creativo gruppo, composto da Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara, sarà il 21 gennaio a Matera alla Serra del Sole con l’Orchestra Magna Grecia diretta dal maestro Roberto Molinelli.

Grande attesa per il concerto degli Extraliscio con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli, in programma venerdi 21 gennaio alle ore 21.00 all’Auditorium “Cava del Sole” di Matera.

Dopo il rinvio al prossimo 11 marzo di “Liricamente affascinante”, causa l’indisponibilità del soprano Carmen Giannattasio, l’intensa Stagione artistica 2021-2022 dell’ICO Magna Grecia riprende con un nome di richiamo: fra gli eventi della rassegna, quello degli “Extraliscio” è fra i progetti più attesi

Per l’occasione, gli Extraliscio hanno arrangiato i loro brani in una nuova veste, creando un ulteriore cortocircuito tra la tradizione della musica romagnola, la tradizione della musica sinfonica e l’elettronica per un live che ricco e unico.

Gli Extraliscio sono l’eclettico gruppo guidato dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, accompagnato dalla star del liscio Moreno Il Biondo e dalla “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara, prodotto da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali, motore inesauribile di arte e cultura, fondatrice e Direttrice de La nave di Teseo Editore e del Festival Internazionale La Milanesiana.

La stima professionale e l’amicizia tra gli Extraliscio e il Maestro Roberto Molinelli si sono consolidati al 71° Festival di Sanremo, dove il Maestro ha diretto l’orchestra per gli Extraliscio sul palco del Teatro Ariston nei due brani “Bianca Luce Nera” ft. Davide Toffolo e “Medley Rosamunda”.

Il concerto degli Extraliscio è il setttimo appuntamento della stagione 2021/2022 dell’Orchestra della Magna Grecia, realizzato in collaborazione con il Comune di Matera, insieme con Ministero della Cultura, Regione Basilicata e l’Auditorium Cava del Sole. Prezioso, come sempre, il supporto delle realtà imprenditoriali che scelgono di affiancare l’offerta culturale proposta dall’OMG: BPER (main sponsor), Bolletta-ok, Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, ItalCementi, IP Fratelli Gaudiano, Cantine Varvaglione, Archinnova, Calia Italia, Divella Supermercati.

