Romeo Sarra, l’altruismo fatta persona. Un libro e un ricordo

Lo facciamo volentieri, dopo che le luci della festa del 2 luglio sono spente, polemiche e auspici che l’anno prossimo andrà meglio sono stati messi da parte per ricordare in un volumetto, distribuito durante la Festa della Bruna, Romeo Sarra’’ cittadino e politico devoto della tradizione e amante della Festa della Bruna‘’ a dieci anni dalla scomparsa. Lo ha fatto la moglie Maria Piera, raccogliendo in ‘’ Semplicemente Romeo, per ricordarlo insieme….’’ le tante attestazioni di stima, dall’Italia e dall’estero, di amici, rappresentanti istituzionali, del volontariato che con Romeo hanno condiviso tanto, ricambiati da quel sorriso di ottimismo che contribuiva a superare ogni ostacolo e a ‘’farsi in quattro’’ per gli ultimi. La sua porta, al lavoro, nelle sedi istituzionali, il suo telefono erano sempre aperti per ascoltare, consigliare, aiutare. E quando c’era la Festa lui si preoccupava perché tutto andasse bene. Altruista è poco. Era solo e semplicemente l’inimitabile Romeo . E la moglie Maria Piera sintetizza in un passaggio la sua figura:’’…Tutti convergevano in un’unica e sola convinzione, ammirazione e certezza: era una persona buona. Racchiudeva la sua forza nella semplicità, ed era così predisposto verso il prossimo e verso il rispetto della persona in quanto tale, senza nessun limite di ceto e potere, per cui riusciva sempre a disarmare chiunque’’. L’arma della bontà, dell’altruismo da ricercare nella società. Un libro e,perché no, anche un “premio” per trasmettere questo messaggio in una società che sembra aver messo da parte questi valori. Basta un sorriso per guardare il prossimo sotto un’altra luce. E Romeo, scout per tutta la vita, ha indicato come…