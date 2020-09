E’ il re della musica solare e Raoul Casadei, capostipite di una nidiata, di musicisti e di appassionati che si fa coinvolgere volentieri sui ritmi dell’allegria, dell’amicizia, dello strapaese e di quella benzina naturale che è il Sangiovese, non poteva che unire idealmente la Romagna e Matera : il liscio e la tarantella delle nostre parti. Musica popolare che Raoul e il suo gruppo hanno portato a Matera oltre 40 anni in una edizione del Giro d’Italia. Concerto allo stadio e una anticipazione di quello che sarebbe stato con un passaggio su una ‘’balera’’ viaggiante lungo il traguardo ‘’in salita’’ di via Dante. Era il 26 maggio 1976. Si impose in volata il belga Johan De Muynck,la maglia rosa andò dal connazionale Roger De Vlaeminck. Ma il Giro andò a Felice Gimondi. Andò tutto liscio e con un arrivederci durato 40 anni… per rivedere un Casadei a Matera. Il giovane Mirko che si esibì in un accorsato concerto in piazza Vittorio Veneto il 12 giugno 2018. Basta? Macchè il nostro cesenate-materano Antonio Serravezza ci ha inviato un bel giro di liscio, visto che in Romagna abita a due giri…di pista da Raoul. “Romagna, Matera mia….”Che aspettate? Cantate, ballate e vai col liscio e che Matera si attrezzi.



BALLANDO BALLANDO CON RAOUL

Ogni paese ha una sua musica che lo caratterizza e spesso girando per il mondo si possono scoprire generi musicali sconosciuti e davvero interessanti. In Italia patria della musica e della canzone ha anche il canto popolare come elemento portante del patrimonio folcloristico. L’immagine internazionale dell’Italia passa com’è noto anche da classici della canzone come “O sole mio” e “Volare o Nel blu dipinto di blu”. Fa eccezione “Romagna mia” nata sulla riva della spiaggia di Cesenatico e che ha raggiunto riconoscimenti nazionali e internazionali. Infatti la riviera romagnola è meta turistica dì borghesia d’élite che si reca in quelle zone proprio per ballare questo nuovo genere musicale. Ho la fortuna di abitare nelle vicinanze della famiglia Casadei fondatori della medesima famosa orchestra e di vivere l’estate a suon di liscio. Qui, se vogliamo, distinguere il territorio basta dire terra del liscio, del Sangiovese, della piadina e ti trovi in una piazza o in una balera in allegra compagnia. Nel corso principale di Gatteo a mare si cammina illuminati dalle strofe di “Romagna mia”, titolo che ha dato il nome anche alla piazza principale. Anche arrivando in auto, a pochi chilometri dall’uscita dell’autostrada Adriatica, vi trovate subito nella grande rotonda che vi ricorda di essere nella terra di Romagna. Tutto questo fa riflettere. Basta una musica folk per identificare un territorio che si dedica con passione al turismo e all’accoglienza. Matera neo città d’arte e turistica deve lavorare e investire per attirare maggiormente l’attenzione degli ospiti che scelgono di venire in vacanza nel proprio territorio. Anche Matera vive di musica grazie a tanti bravi musicisti e gruppi folkloristici che bisognerebbe rivalutare a sostegno delle bellezze della città dei Sassi.