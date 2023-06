Roggi e le sculture in bronzo. Al via , a Matera, la seconda fase.

Dai rioni Sassi al Piano alla Galleria Opera Arte e Arti lungo un percorso incentrato sulle radici dell’arte, forgiata e cesellate nel bronzo che modella alberi, scene di amicizia e amore, energia del tempo e della vita. Sono i temi che l’artista toscano Andrea Roggi ha realizzato per la seconda fase della mostra ” “Terra Mater – Earth and Heaven”, dopo l’esposizione nello scorso settembre di opere nella chiesa del Purgatorio in via Ridola, su alcuni edifici gentilizi e in parte negli antichi rioni di tufo. La nuova iniziativa, presentata oggi a Matera dall’artista, dal gallerista Enrico Filippucci e dall’assessore comunale alla Cultura e Turismo Tiziana D’Oppido, che si è arricchita di altre opere di diversa foggia e dimensione, è un invito a guardare Matera dalla prospettiva di un arte, che ha legami con la tradizione del territorio. E un ricordo di quella che è stata la prima fase della mostra, ospitata fino al 20 giugno scorso nella chiesa del Purgatorio, viene dall’elegante catalogo ”Andrea Roggi, Terra Mather” edito da R&R editrice, con le splendide foto di Antonello Di Gennaro.



Un lavoro utile per apprezzare quelle della seconda fase e non è detto che l’artista lavori per un’opera da dedicare e lasciare a Matera, argomento sul quale è stata avviata una interlocuzione con l’Amministrazione comunale. La mostra, che sarà visibile fino al 18 settembre, è stata realizzata dall’associazione culturale ” Parco della creatività”, in collaborazione con ” Galleria Opera Arte e Arti” , con il patrocinio del Comune di Matera. Alcune delle opere si potranno ammirare dal 10 luglio in via Ridola, piazza Duomo e in piazza Vittorio Veneto, alla balconata ”Emilio Colombo” a ridosso della Chiesa di Sant’Agostino nel Sasso Barisano. Opera, la cui collocazione,giudicata poco opportuna, ha destato qualche perplessità sui social,come era gia capitato per la apposizione di una piccola targa dedicata allo statista Emilio Colombo. Quaranta anni fa era capitato per i ”ferri” di Pietro Consagra, finiti poi nel parco all’aria aperta di Gibellina in Sicilia. Passiamo oltre per vedere, quelle già fruibili in via Madonna delle Virtù e al rione Pianelle nel Sasso Caveoso. L’arte fa discutere e apre il dibattito su tante cose. Bene. La mostra, comunque, va vista…